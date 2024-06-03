Акула атаковала мужчину и укусила его за руку и туловище

В Калифорнии (США) 46-летний местный житель встретился в океане с акулой и уцелел. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в пляжном городе Дель-Мар 2 июня: мужчина находился в воде с группой спортсменов, с которой он регулярно встречается для тренировок. В ста метрах от берега пловца настигла акула: животное укусило его за руку и живот.

Как рассказал начальник службы спасения города Джон Эдельброк, пострадавшего доставили в больницу Ла-Хойя. Несмотря на то, что мужчина получил серьезные травмы, его жизни ничего не угрожает. Пациент уже перенес несколько операций.

В соответствии с местными законами после нападения животного пляж Дель-Мар закрыли для купания и серфинга: спасатели оцепили территорию протяженностью около полутора километров от места ЧП в обе стороны.

Ранее океанолог рассказал, как спастись при нападении акулы.