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Россиян предупредили о пожаре авто в жару из-за полного бака бензина

Автоэксперт Родионов: машина сгорит в жару из-за полного бака бензина

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Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

Автомобиль в жаркую погоду может сгореть, если его топливный бак заправить до максимальной отметки. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

«Есть риск увеличения внутреннего давления в топливном баке, тогда горючее может выдавливаться через вентиляционный клапан. Резко возрастают риски пожара. Поэтому старайтесь заправлять в жару не до максимума», — рассказал изданию Родионов.

Также Родионов посоветовал не парковать в жаркую погоду автомобиль под прямыми лучами солнца, поскольку под их воздействием меняется структура резины и могут появиться трещины на боковых поверхностях автомобильных шин.

Ранее в центре Москвы сгорел автомобиль Hyundai из-за подожженного тополиного пуха.

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