Москвичей попросили быть внимательными из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца дня. Об этом предупредила пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

«Возможны порывы ветра до 15 м/с, местами гроза», — говорится в сообщении.

Жителей столицы призвали быть внимательными на улице на фоне неблагоприятных погодных условий.

Как сообщало агентство ТАСС, непогода началась с юго-западных и западных окраин. Ливень, сопровождаемый грозой и ветром, обрушился на столицу.

До этого синоптики распространили экстренное предупреждение, что в период до 21:00 в отдельных районах Москвы ожидаются кратковременный дождь, гроза, град с порывами ветра до 15 м/с. В регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупреждал о «щедрой на ливни» погоде в первую неделю лета в Москве.

Ранее стало известно, каким регионам РФ грозит аномальная жара летом 2024 года.