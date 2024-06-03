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Серов рассказал, на что стоит рассчитывать его внебрачным дочерям

Певец Серов оставит внебрачных дочерей без наследства

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alexander_serov_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Александр Серов рассказал, что его внебрачные дочери Кристин и Алиса могут не рассчитывать на наследство, несмотря на ДНК-тесты. Об этом он сообщил в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Наследство он оставит своей дочери — 29-летней Мишель, несмотря на то, что конфликтует с ее супругом.

«Все, что у меня есть, я переписал на Мишель», — сказал 73-летний исполнитель.

По словам Серова, он не считает Кристин и Алису своими дочерьми и уверен, что их матери просто хотят «пропиарить» себя.

«Ну что за безобразие — появляется человек 35 лет спустя и говорит, мол, вот твоя дочка. Вторая появляется через 32 года, и никто не знает никаких подробностей!» — негодует артист, подчеркивая, что не собирается оправдываться.

В марте 2024 года были названы наследники актера Мэттью Перри. Отдельно в завещании указано, что если бы у Перри были дети, они не могли бы претендовать на наследство.

Ранее экс-супруга Прохора Шаляпина Лариса Копенкина рассказала о трагедии с 19-летней дочерью.

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