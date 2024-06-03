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В МАГАТЭ назвали условия перезапуска Запорожской АЭС

Гросси: перезапуск ЗАЭС не может произойти на фоне боевых действий

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что перезапуск Запорожской АЭС (ЗАЭС) не может произойти на фоне военных действий и без предварительной оценки безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы это произошло, должны прекратиться бомбардировки и другие подобные действия», — заявил он.

Он отметил, что нужны более стабильные гарантии обеспечения внешнего электроснабжения. Также Гросси добавил, что для этого потребуется отремонтировать существующие линии.

«Сейчас это сложно представить из-за военной активности. Нужна также оценка безопасности», — отметил он.

До этого Гросси заявил, что нарушены все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. 30 мая Рафаэль Гросси призвал оставить все реакторы Запорожской АЭС в состоянии холодного останова, поскольку состояние объекта крайне неустойчиво.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси признал перезапуск Запорожской АЭС невозможным.

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