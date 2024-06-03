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Мужчина нашел бивень мамонта возрастом около 10 млн лет

LADBible: американец нашел бивень мамонта возрастом 10 млн лет во время дайвинга

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Blair Marlow/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США мужчина нашел бивень мамонта возрастом около 10 млн лет, пишет LADBible. По словам американца, он обнаружил свою находку во время дайвинга.

Как вспоминает Алекс Лундберг, он занимался дайвингом с друзьями у побережья Флориды, когда увидел на дне бивень мамонта.

«Я подплыл к нему и подумал: «Боже, это бивень!» — рассказал Алекс, который профессионально занимается археологией.

Лундберг также сообщил о своей находке музею естественной истории Флориды. Сотрудники учреждения осмотрели бивень и пришли к выводу, что ему около 10 млн лет. Алекс надеется, что, хотя бивень и представляет исторический интерес, он не настолько значителен, поэтому он сможет оставить реликвию себе.

«Его научная ценность ограничена, на данный момент это просто крутой экспонат», — прокомментировал он.

Ранее незнакомцы вернули владелице кольцо с бриллиантом, найденное на пляже в Техасе.

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