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Бизнес

И снова рекорд. Стоимость газа в Европе впервые превысила $700

Цены на газ установили новый максимум на лондонской бирже

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Global Look Press
Запасы газа в европейских подземных хранилищах практически исчерпаны, а ввод «Северного потока — 2» ожидается не ранее октября. На этом фоне цены на газ с начала 2021 года выросли уже в четыре раза. 9 сентября стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $700,2 за 1 тыс. куб. м. На ситуацию в том числе влияет и отказ «Газпрома» бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Стоимость газа в Европе опять обновила исторический максимум, превысив 9 сентября отметку в 700 долларов за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $700,2 за 1 тыс. куб. м, или €57,56 за 1 МВт·ч, отмечает РБК.

На открытии торгов в четверг цена составляла $679 за 1 тыс. куб. м, в течение дня она корректировалась до $669,4, а затем начала резко расти, установив новый рекорд.

Предыдущий зафиксировали в конце августа, когда биржевые цены на газ превысили $600 за 1 тыс. куб. м. К этому привели результаты аукциона по бронированию дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на сентябрь. На него были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но «Газпром» выкупил только 0,65 млн куб. м в сутки, или 4,3% объема.

По тем же причинам цены на газ выросли и месяцем ранее, когда российская компания отказалась бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август.

Цены на газ в Европе растут с начала года, увеличившись примерно в четыре раза. В июне сентябрьский фьючерс на газовом хабе TTF стоил порядка $316. Главная причина столь существенного подорожания — низкие запасы газа в европейских газохранилищах, практически исчерпанные в связи с холодной зимой и жарким летом.

«Это накладывается на нежелание «Газпрома» сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке в преддверии запуска газопровода «Северный поток-2», — приводит РИА «Новости» мнение директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко.

Запасы в европейских хранилищах газа находятся на многолетних минимумах – количество топлива настолько мало, что ввод одной нитки «Северного потока — 2» способен лишь смягчить ситуацию, но не перевернуть ее, отмечала газета «Коммерсантъ».

О низком заполнении подземных хранилищ ранее говорил и экс-глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле. По его оценкам, цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться на высоком уровне. «Я исхожу из того, что в следующий газовый год мы войдем с относительно низким уровнем объема газа в хранилищах, поэтому на эту зиму я бы поставил на высокие цены на газ, я думаю, они сохранятся», — сказал он.

О «Северном потоке – 2»

На фоне нынешних мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об «опасности» проекта «Северный поток – 2», который находится уже в завершающей стадии – об этом 9 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он констатировал, что несмотря на различные попытки, помешать проекту не получилось — удалось лишь отодвинуть сроки его ввода

Bloomberg ранее сообщил, что «Газпром» планирует начать поставлять газ по «Северному потоку - 2» уже с 1 октября. Этот срок ранее называли и эксперты. По данным источников агентства, компания рассчитывает прокачивать газ по обеим ниткам трубопровода к 1 декабря.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Труба проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

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