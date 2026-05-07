Один из аэропортов Москвы приостановил полеты

Аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и отправку рейсов
Столичный аэропорт Внуково приостановил прием и отправку рейсов. Об этом написал в «Максе» представитель Росавиации Артем Кореняко.

В посте уточняется, что мера введена для обеспечения безопасности полетов.

Накануне в минобороны Украины заявили, что Киев не будет соблюдать перемирие с Россией, которое на 8 и 9 мая объявил президент Владимир Путин. Советник главы ведомства Сергей Стерненко пояснил, что российские атаки прошлой ночью нивелировали режим прекращения огня.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов соблюдать режим тишины с 6 мая. Киев ввел режим прекращения огня в одностороннем порядке, при этом прямо перед вступлением его в силу ВСУ атаковали крымский Джанкой. В результате удара украинских беспилотников несовместимые с жизнью травмы получили пять человек. Параллельно с этим украинская армия нанесла удар дронами и по Севастополю.

Ранее в Киеве пригрозили пролетом дронов над Москвой в День Победы.

 
