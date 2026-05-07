ЛДПР просит газифицировать все Вечные огни в России

ЛДПР в преддверии Дня Победы выступила с инициативой газифицировать мемориалы «Вечный огонь» и «Огонь памяти» во всех малых городах и сельских районах России. С соответствующим обращением к председателю совета директоров ПАО «Газпром» Виктору Зубкову обратился депутат от ЛДПР Владимир Сысоев (документ есть у «Газеты.Ru»).

«Несмотря на то, что на текущий момент газ подведен к сотням памятных объектов, остается значительное количество не газифицированных памятников в малых городах и сельских районах. Так, всего в Российской Федерации насчитывается около 3900 мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь памяти». Таким образом, около 50 % «вечных огней» не газифицированы», — говорится в обращении.

К примеру, обратили внимание в ЛДПР, отсутствует сетевое сетевое газоснабжение на мемориальном комплексе «Монумент славы и Вечного огня» в Пыть-Яхе, на мемориале воинской славы в Парке Победы пгт. Междуреченский, в таких районных центрах Тюменской области как с. Юргинское, с. Омутинское, с. Уват, с. Сладково и других малых городах и районных центрах страны.

Поэтому Сысоев обратился к Зубкову с просьбой рассмотреть возможность обеспечения подведения газа к мемориалам в малых городах и районных центрах, а также перевода с непостоянного на постоянный режим горения уже газифицированных мемориалов.

До этого председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что в России в преддверии Дня Победы в рамках проекта партии «Единая Россия» и «Газпрома» «Храним огонь Победы» состоялось зажжение Вечного огня на воинских мемориалах в 12 регионах страны.

Ранее в Грузии заявили о важности Победы над фашизмом для Европы.

 
