«До сих пор просто везло»: Мерц заявил, что Германия переживает «эпохальный перелом»

Мерц заявил об эпохальном переломе в ФРГ на фоне внутренних и мировых проблем

Германия переживает «глубокий эпохальный перелом», столкнувшись с внутренними проблемами и переменами в мире, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц на конференции в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Политик отметил, что это выпадает на долю каждого поколения.

«Нам, тем, кто родился после Второй мировой войны, до сих пор просто везло. Но сейчас, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, мы переживаем это», — сказал он.

Канцлер добавил, что еженедельно Германия сталкивается с вызовами и кризисами на фоне крайне быстрых глобальных изменений, имеющих взрывной характер. Немецкие власти находятся под давлением, вынуждающим действовать. Происходящее влияет на жизнь внутри ФРГ и показывает, что страна должна измениться.

До этого Мерц признал, что последние десять лет стали для Германии «потерянными годами» с точки зрения экономической политики. По его словам, государственные расходы в стране увеличиваются, инвестиции стагнируют, а экономическое развитие не успевает за прогрессом.

