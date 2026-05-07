Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

«До сих пор просто везло»: Мерц заявил, что Германия переживает «эпохальный перелом»

Мерц заявил об эпохальном переломе в ФРГ на фоне внутренних и мировых проблем
Liesa Johannssen/Reuters

Германия переживает «глубокий эпохальный перелом», столкнувшись с внутренними проблемами и переменами в мире, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц на конференции в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Политик отметил, что это выпадает на долю каждого поколения.

«Нам, тем, кто родился после Второй мировой войны, до сих пор просто везло. Но сейчас, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, мы переживаем это», — сказал он.

Канцлер добавил, что еженедельно Германия сталкивается с вызовами и кризисами на фоне крайне быстрых глобальных изменений, имеющих взрывной характер. Немецкие власти находятся под давлением, вынуждающим действовать. Происходящее влияет на жизнь внутри ФРГ и показывает, что страна должна измениться.

До этого Мерц признал, что последние десять лет стали для Германии «потерянными годами» с точки зрения экономической политики. По его словам, государственные расходы в стране увеличиваются, инвестиции стагнируют, а экономическое развитие не успевает за прогрессом.

Ранее Мерц нагрубил больной раком женщине.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!