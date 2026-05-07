Терапевт рассказал, почему нельзя носить рюкзак на одном плече

Привычка носить рюкзак на одном плече может показаться удобной, однако в долгосрочной перспективе она способна привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» рассказал терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

«Когда вес распределяется асимметрично, тело вынуждено компенсировать нагрузку: плечо поднимается, корпус слегка наклоняется в сторону, а мышцы спины и шеи напрягаются неравномерно. Если такая нагрузка становится регулярной, формируется стойкий мышечный дисбаланс», — пояснил Каландия.

По его словам, постоянный перекос может усиливать уже имеющиеся нарушения осанки и со временем приводить к функциональным искривлениям. У детей и подростков это особенно актуально, так как их опорно-двигательная система еще формируется.

Кроме того, перегружаются мышцы плечевого пояса и шеи. Это может проявляться болью, чувством напряжения, скованностью движений, а также головными болями напряжения. В некоторых случаях возможно сдавление нервных структур, что сопровождается онемением или покалыванием в руке.

«Отдельно стоит отметить влияние на суставы. Плечевой сустав и ключично-акромиальное сочленение при такой нагрузке работают в неестественном режиме, что повышает риск воспалительных процессов и микротравм», — добавил Каландия.

При этом он подчеркнул, что даже при относительно небольшой массе длительное ношение на одном плече усиливает нагрузку, так как она не распределяется на обе стороны тела.

«Оптимальный вариант — носить рюкзак на двух лямках, равномерно распределяя вес. Лямки должны быть отрегулированы так, чтобы рюкзак плотно прилегал к спине и не смещался при движении. Если дискомфорт, боль в спине или шее уже начали появляться, стоит пересмотреть привычку и при необходимости обратиться к врачу. Своевременная коррекция нагрузки помогает предотвратить развитие хронических проблем с позвоночником и мышцами», — посоветовал врач.

