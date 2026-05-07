Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Терапевт рассказал, почему нельзя носить рюкзак на одном плече

Врач Каландия: ношение рюкзака на одном плече формирует мышечный дисбаланс
Shutterstock/FOTODOM

Привычка носить рюкзак на одном плече может показаться удобной, однако в долгосрочной перспективе она способна привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» рассказал терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

«Когда вес распределяется асимметрично, тело вынуждено компенсировать нагрузку: плечо поднимается, корпус слегка наклоняется в сторону, а мышцы спины и шеи напрягаются неравномерно. Если такая нагрузка становится регулярной, формируется стойкий мышечный дисбаланс», — пояснил Каландия.

По его словам, постоянный перекос может усиливать уже имеющиеся нарушения осанки и со временем приводить к функциональным искривлениям. У детей и подростков это особенно актуально, так как их опорно-двигательная система еще формируется.

Кроме того, перегружаются мышцы плечевого пояса и шеи. Это может проявляться болью, чувством напряжения, скованностью движений, а также головными болями напряжения. В некоторых случаях возможно сдавление нервных структур, что сопровождается онемением или покалыванием в руке.

«Отдельно стоит отметить влияние на суставы. Плечевой сустав и ключично-акромиальное сочленение при такой нагрузке работают в неестественном режиме, что повышает риск воспалительных процессов и микротравм», — добавил Каландия.

При этом он подчеркнул, что даже при относительно небольшой массе длительное ношение на одном плече усиливает нагрузку, так как она не распределяется на обе стороны тела.

«Оптимальный вариант — носить рюкзак на двух лямках, равномерно распределяя вес. Лямки должны быть отрегулированы так, чтобы рюкзак плотно прилегал к спине и не смещался при движении. Если дискомфорт, боль в спине или шее уже начали появляться, стоит пересмотреть привычку и при необходимости обратиться к врачу. Своевременная коррекция нагрузки помогает предотвратить развитие хронических проблем с позвоночником и мышцами», — посоветовал врач.

Ранее врач объяснил, как не сорвать спину в огороде.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!