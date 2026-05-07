Секретарь СНБО Украины может встретиться с Уиткоффом в Майами

Bloomberg: Умеров на неделе прилетит в Майами на встречу с Уиткоффом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров должен отправиться в Майами, чтобы провести встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Умеров должен прибыть в Майами на этой неделе. Источники агентства не стали приводить подробности будущей встречи.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к проведению трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

Издание «РБК-Украина» сообщило, что Киев видит вариант завершения конфликта в остановке боевых действий на линии соприкосновения, но без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением страны в ЕС.

1 мая стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах. 3 мая в посольстве Украины в Вашингтоне рассказали, что США пока не ответили на предложение Киева провести переговоры по урегулированию конфликта.

Ранее на Украине рассказали о возможном «новом этапе» в переговорах.