Крупные ритейлеры предпочли импортные овощи российским

Торговые сети сократили закупки российских овощей и отдают предпочтение молодой импортной продукции, несмотря на переполненные склады производителей. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации аграриев Новгородской и Владимирской областей, крупные ретейлеры с марта-апреля перешли на продажу свежего урожая из Египта, Азербайджана и других стран.

В связи с сложившейся ситуацией представители отрасли двух регионов обратились к первому зампреду Госдумы по аграрным вопросам, главе Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ (АККОР) Владимиру Плотникову. Его попросили разобраться с сокращением закупок российской продукции.

По словам представителей новгородского объединения аграриев «Вече», отсутствие возможности реализовывать свою продукцию и государственной поддержки приводит к закредитованности и банкротству, а в последствии — к снижению продовольственной безопасности.

В обращении к парламентарию также отмечается, что в мае ситуация приведет к вынужденной утилизации большого количества картофеля, убыткам и сокращению посадочных площадей.

До этого сообщалось, что цены на помидоры и огурцы у производителей за последний год снизились, однако в розничной торговле они возросли.

