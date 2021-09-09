На фоне нынешних мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об «опасности» проекта, который находится уже в завершающей стадии. Такое мнение 9 сентября выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с «Северным потоком - 2». Он констатировал, что несмотря на различные попытки, помешать проекту не получилось — удалось лишь отодвинуть сроки его ввода. Подробнее о позиции Кремля — в материале «Газеты.Ru».

В Москве рассчитывают, что «уже никто и ничто» не сможет помешать вводу «Северного потока - 2» в эксплуатацию. Об этом в четверг, 9 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас мы знаем, что проект в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй», — сказал он в эфире Первого канала.

Представитель Кремля отметил, что намерения помешать реализации этого энергетического проекта декларировались в Вашингтоне давно. «В Киеве тоже давно кричат «Караул!» в связи с «Северным потоком», хотя на фоне этих криков президент России Владимир Путин также достаточно давно сказал и совсем недавно однозначно повторил: в случае заключения соответствующих контрактов, а также при условии, что это будет экономически целесообразно и выгодно, Россия будет и готова продолжать транзит через Украину», — подчеркнул Песков.

Он констатировал, что несмотря на различные попытки, помешать проекту не получилось — удалось лишь отодвинуть сроки его ввода.

На фоне нынешних мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об «опасности» «Северного потока - 2», полагает Песков. «Что касается этих предупреждений украинцам, европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект, на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям», — считает он.

Газ, несмотря на все «зеленые» процессы, продолжает оставаться самым чистым топливом, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. «При этом трубный газ является гарантированным и по объемам, и по ритмичности, и по цене энергоресурсов. И таким он будет в обозримой перспективе», — указал Песков.

«Поэтому газ нужен. И чтобы газа было больше для развивающейся и отходящей от пандемии Европы, он должен идти по двум ниткам. Европа в этом заинтересована», — заявил он, добавив, что Россия как ответственный участник международного энергетического сообщества также в этом заинтересована и готова быть надежным поставщиком.

По его оценкам, Германия заинтересована в получении дополнительных объемов газа из России. Новые власти ФРГ, вероятно, будут учитывать эти интересы – так ответил Песков на вопрос о том, нет ли в Кремле опасений, что новые немецкие власти в отличие от действующего канцлера Ангелы Меркель не будут иметь обязательств «в личном плане», в том числе в части договоренностей с Россией. «Канцлер Меркель никогда не несла никаких обязательств в личном плане, — сказал Песков, пояснив, что любой канцлер ФРГ несет обязательства от лица государства. — Она отстаивала и отстаивает интересы своей страны».

Он отметил, что интересы Германии, как и многих других европейских стран, диктуют потребность в получении дополнительных объемов природного газа. «И вот этим интересам, как представляется, наверное, немцы должны и будут следовать», — полагает он.

В свою очередь, США продолжат оказывать давление на Россию, добавил Песков. По его мнению, вопрос только в том, насколько интенсивно будет проводиться эта политика. Он назвал константой отношение США к России.

«Линия на сдерживание нашей страны была, есть и будет. Другой вопрос, насколько интенсивно нынешняя администрация Белого дома будет продолжать давление», — заявил представитель Кремля, выразив уверенность, что сбавлять это давление Вашингтон точно не будет.

По его словам, Москва продолжит независимую политику и не будет подстраиваться под США, несмотря на санкции и давление со стороны американских властей. «Мы настолько адаптировались уже к этому давлению со стороны США, к санкционным издержкам и так далее, что, наверное, эта политика себя достаточно давно исчерпала», — сказал он. Эта линия со стороны Вашингтона, по его мнению, «не способна привести к тому, что Россия как-то будет подстраиваться под Америку, тем более менять свою главную линию во внешней политике». «Это невозможно. Россия сохраняет свою суверенную линию», — подчеркнул Песков. Он добавил, что внешняя политика США статична, она не изменилась после прихода Джо Байдена к власти.

О «Северном потоке - 2»

8 сентября источники агентства Bloomberg сообщили, что «Газпром» планирует начать поставлять газ по «Северному потоку - 2» уже с 1 октября. Этот срок ранее называли и эксперты. По данным агентства, компания рассчитывает прокачивать газ по обеим ниткам трубопровода к 1 декабря.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Труба проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Работы по строительству проекта были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.

На данный момент «Северный поток — 2» подпадает под нормы Третьего энергопакета ЕС и не может быть загружен более чем наполовину, если только оператор проекта Nord Stream 2 AG не будет сертифицирован как независимый оператор. Заявка на сертификацию была отправлена в июле, на весь процесс может уйти до 10 месяцев.

Противники трубопровода неоднократно утверждали, что он даст Москве слишком много рычагов воздействия на европейскую национальную безопасность.