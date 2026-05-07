Россиянам пообещали снег в начале лета

Синоптик Шувалов: летом у побережья Северного Ледовитого океана выпадет снег
В мае и начале лета в некоторых регионах России выпадет снег, рассказал РИА Новости глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Этого не избежать побережью Северного Ледовитого океана (арктической зоне от Мурманской области до Чукотки. — «Газета.Ru») однозначно», — считает эксперт.

Он добавил, что в южных районах снега уже, скорее всего, не будет.

До этого Шувалов заявил, что период резкого потепления в столице вряд ли будет продолжительным. По его словам, к субботе, 9 мая, можно ожидать понижения температуры, но снега не будет.

Синоптик уточнил, что термометры покажут около +10°С, а с 8 по 10 мая вероятно понижение температуры и похолодание.

Эксперт также отметил, что до 7 мая включительно в городе прогнозируются послеобеденные грозовые дожди. Сопровождаться они будут внезапной волной жары до +28°С.

Ранее в МЧС напомнили москвичам правила поведения во время непогоды.

 
