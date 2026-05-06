Николя Саркози удалось «избавиться» от электронного браслета

Апелляционный суд Парижа принял решение об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-президента Франции Николя Саркози по делу о превышении расходов на выборы, передает RTL.

В материале уточняется, что судья принял во внимание возраст политика. Судебное решение вступит в силу в четверг, 7 мая. Оно позволит Саркози не носить электронный браслет.

25 сентября 2025 года суд признал бывшего президента виновным в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии и приговорил его к пяти годам лишения свободы. 21 октября его поместили в одиночную камеру тюрьмы Санте. Однако в ноябре Саркози был освобожден из тюрьмы под судебный надзор.

Политик сравнил жизнь в заключении с пустыней, поскольку, по его мнению, там «укрепляется жизнь». Он отметил, что в тюрьме не на что смотреть и нечем заняться, а шум не прекращается. После освобождения он написал книгу «Дневник одного заключенного».

Ранее экс-президент Бразилии сломал электронный браслет из-за галлюцинации.