Как отличить физиологический голод от эмоционального, рассказала врач

Физиологический голод возникает чаще всего после длительного периода отсутствия пищи, а эмоциональный голод может возникать спонтанно, в любое время после еды, часто на пике эмоционального напряжения, а также отличается особенной избирательностью, рассказала «Газете.Ru» детский эндокринолог, диетолог клиники «Атрибьют» Александра Карасева.

Голод – это сложный комплекс реакций организма, возникающих, как на местном уровне в желудочно-кишечном тракте, так и ответ центральных органов регуляции в головном мозге.

По словам Карасевой, условно можно выделить два вида голода: физиологический, когда организму реально не хватает питательных веществ, и эмоциональный, когда изменяются пути передачи сигнала в центральной нервной системе.

«Физиологический голод возникает чаще всего после длительного периода отсутствия пищи, в среднем, это 2.5-3 часа после еды, нарастает со временем, аппетит при этом не избирательный, человек готов съесть все, что будет в доступе. Эмоциональный голод или аппетит характеризуется высокой избирательностью, хочется чего-то определенного, чаще с ярким вкусом или текстурой (десерт, фаст-фуд). Он может возникать спонтанно, в любое время после еды, часто на пике эмоционального напряжения. К сожалению, сейчас в условиях распространенности хронического стресса, нарушений сна, эмоциональный голод встречается достаточно часто. Человек с дефицитом сна, например, не может себе позволить уйти спать в середине рабочего дня, а вот снять усталость чем-то хрустящим или сладким — легко», — рассказала доктор.

Чтобы разобраться в причинах постоянного голода правильнее будет начать с анализа рациона и режима дня. Если ваш рацион состоит только из мелких перекусов кофе с печеньем, вы также можете испытывать постоянное ощущение голода.

«Такие продукты быстро усваиваются, возникают новые сигналы, что тело готово снова есть. Важно, чтобы рацион содержал 3 полноценных приема пищи, куда входят продукты, содержащие сложные углеводы (крупы, макароны, хлеб, крахмалистые овощи, такие как картофель, батат), белок (мясо, рыба, птица, яйца), клетчатку (овощи и фрукты). Не бойтесь использовать небольшое количество жиров, таких как растительное масло, семечки, орехи. Именно сочетание всех питательных веществ в одной тарелке обеспечивает максимальную продолжительность сытости», — добавила врач.

При этом если вы не высыпаетесь, живете в условиях высокого стресса, то важно помнить про эмоциональный компонент голода, стараться делать адекватные паузы на работе для прогулки, медитации, использовать лекарственные средства для снижения тревоги после назначения врача. Без устранения этих факторов, справиться с постоянным чувством голода будет сложнее.

