Трамп похвалил Хабиба на встрече с бойцами UFC в Белом доме

Трамп на встрече с бойцами UFC в Белом доме упомянул Хабиба Нурмагомедова

Президент США Дональд Трамп на встрече со спортсменами в Белом доме вспомнил российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Очень особенный боец. Хабиб, который выиграл 29 боев из 29», — сказал Трамп.

В Белый дом на мероприятие были приглашены 14 бойцов, которые примут участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет в резиденции президента. 6 октября 2025 года Трамп заявил, что турнир UFC пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года — в этот день главе государства исполнится 80 лет. Титульным поединком станет бой между действующим чемпионом в легком весе Илией Топурией и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Всего на счету российского бойца 29 побед и ни одного поражения в MMA. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее российский боец MMA назвал судей русофобами.