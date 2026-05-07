Спутник NASA зафиксировал быстрое погружение под землю мексиканской столицы

NASA: столица Мексики погружается под землю на 24 см в год
Мексиканская столица стремительно уходит под Землю. Об этом, ссылаясь на данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), сообщает телеканал CNN.

Новые снимки со спутника NISAR, предназначенного для радиолокационного исследования земной поверхности, демонстрируют, что грунт, на котором расположен город Мехико, быстро проседает. Так, уровень проседания составляет от 10 см до 24 см в год. Особенно быстро земля опускается в районе международного аэропорта имени Бенито Хуареса и около монумента «Ангел независимости» на главном проспекте столицы.

Причиной такой ситуации является то, что город расположен на месте древнего озера, которое обеспечивает около 60% питьевой воды для 22 млн жителей мегаполиса. Многолетняя активная добыча воды привела к истощению подземных слоев, что вызывает проседание почвы. За столетие мексиканская столица опустилась на 12 метров.

2 февраля стало известно, в Египте два магазина провалились под землю.

Ранее в Орске стадион ушел под землю.

 
