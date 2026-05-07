Испания хочет заблокировать санкции США против МУС

Испания попросила Еврокомиссию принять меры, чтобы американские санкции против спецдокладчика ООН Франчески Альбанезе, а также судей и прокуроров Международного уголовного суда (МУС) не применялись в Евросоюзе. Об этом сообщает Reuters.

«Испания не отводит взгляд в сторону. Наказывать тех, кто отстаивает международное правосудие, — значит подвергать риску всю систему прав человека. ЕС не может оставаться сложа руки перед этим преследованием», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Правительство страны считает, что Евросоюз должен задействовать «блокирующий статус», который позволит нейтрализовать на территории ЕС законы третьих стран, если они не затрагивают интересы объединения.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп ввел санкции против девяти должностных лиц МУС, включая судей и прокуроров. При этом санкции не касались самой организации.

США не являются участником Римского статута, и на страну не распространяется действие Международного уголовного суда.

В декабре администрация президента США ввела санкции еще против двух судей Международного уголовного суда.

Ранее сообщалось, что США намерены добиться от МУС неприкосновенности Трампа.