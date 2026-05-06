В «Спартаке» назвали ключевого игрока в победе над ЦСКА

Тренер «Спартака» Карседо похвалил Жедсона за игру с ЦСКА в Кубке России
Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча против ЦСКА в Кубке России заявил, что доволен выступлением полузащитника Жедсона Фернандеша. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нам повезло иметь в составе Жедсона, он может помочь нам практически в любой роли — если мы просим его выступить слева, он это сделает, если справа — тоже. Он прекрасно физически готов, активен, это очень здорово. Соглашусь, что сегодня он был один из лучших в игре», — заявил Карседо.

Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

В финале Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» сражается с московским «Динамо». Свой второй матч эти команды проведут 7 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 0:0.

Ранее в «Спартаке» объяснили, как вышли в финал Кубка России.

 
