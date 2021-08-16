Цена на газ в Европе достигла исторического максимума

Цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 586 долларов за тысячу кубометров. Это произошло после решения «Газпрома» забронировать только 4% дополнительных твердых транзитных мощностей газотранспортной системы Украины.

В ходе торгов на газ в Европе цена за тысячу кубометров превысила исторический максимум. На голландском хабе TTF стоимость сентябрьского фьючерса на момент открытия торгов составляла почти $550 за 1 тыс. куб. м. После объявления итогов аукциона она поднялась на 2,5% до $586,3.

Сообщается, что причиной такого скачка стала информация о том, что на сентябрь «Газпром» выкупил чуть больше 4% из предложенного Украиной Киевом объема допмощностей. Ранее «Газпром» регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ.

Газовый хаб TTF (Title Transfer Facility) в Нидерландах является крупнейшим в Европе. Здесь торгуется как трубопроводный, так и сжиженный природный газ. TTF извлекает выгоду из огромного, но уже истощенного газового месторождения Гронинген, вокруг которого построена обширная трубопроводная сеть континентальной Европы.

В свою очередь сообщается, что одной из тем визита Ангелы Меркель в России станет резкое повышение цен на газ, однако официального подтверждения этой информации не было. Встреча Меркель и Владимира Путина должна состояться в пятницу, 20 августа.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», — говорится в сообщения Кремля, которое приводит «Интерфакс».

Главной причиной повышения цен на газ эксперты называют аварию, которая произошла 5 августа на заводе в Новом Уренгое. Из-за нее сократился объем прокачки газа в Европу.

На фоне происшествия прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа вечером 5 августа упала более чем в два раза. По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, в период с 18:00 5 августа до 07:00 мск 6 августа прокачка снизилась до менее 1 миллиона кубометров в час миллионов кубометров газа в час.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что «Газпром» приостановил наполнение подземных газохранилищ на территории Европы. Существенное сокращение поставок началось с субботы, 31 июля. Из данных портала Gas Infrastructure Europe следовало, что за сутки 2 августа, закачка газа фактически прекратилась.

Одной из причин ситуации называлась прошедшая холодная зима, в результате чего произошел рекордный отбор газа из российских подземных хранилищ газа (почти 61 миллиард кубометров). Они опустели везде, в том числе в Европе, но заполнение российских площадок для компании является приоритетом. И хотя потребность газа для закачки в ПХГ в 2021 году на 16 миллиардов кубометров больше, чем в 2019 году, план добычи газа на 2021 год в зоне Единой системы газоснабжения предусматривается не выше, а немного ниже 2019 года.

На фоне повышения цен актуальной становится тема скорого ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Однако не все считают, что новый трубопровод принесет пользу Европе. Например, глава немецкой партии «Альтернатива для Германии» Йорг Майтен заявил, что в случае победы на парламентских выборах в Германии партии «Зеленых» ФРГ может пересмотреть свое участие в проекте «Северный поток — 2». По словам политика, это приведет к «концу Германии, как промышленной державы».

«Новое правительство во главе с «Зелеными» может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию. Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы «Зеленой» партии. Непродуманный отказ канцлера Меркель от мирного использования ядерной энергетики привел к тому, что в Германии возникла критическая ситуация в энергетической отрасли. Таким образом, на мой взгляд, сложилась ситуация, в которой «Северный поток – 2» стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия», — отметил Майтен, говоря про газопровод.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.