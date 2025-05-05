7 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

7 мая в России отмечают День радио и поздравляют связистов ВМФ и военнослужащих Президентского полка. В мире чествуют сотрудников планетариев, а в США смешивают коктейль из сериала «Секс в большом городе». По народным приметам, в этот день ни в коем случае нельзя рассказывать окружающим о своих снах. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 1 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 7 мая

День радио в России

Дату профессионального праздника работников связи, радиовещания и телекоммуникаций выбрали в память о дне, когда в 1895 году русский физик Александр Попов представил устройство, способное улавливать электромагнитные волны. Опыт ученого лег в основу развития беспроводной телеграфии, радиопередачи и современных технологий связи. Сегодня День радио отмечают 7 мая в России и некоторых постсоветских странах (Армении, Белоруссии и т.д.). На международном уровне для праздника выбрана другая дата — по инициативе ЮНЕСКО его празднуют 13 февраля.

День связиста и сотрудника радиотехнической службы ВМФ России

С открытием физика Александра Попова связан профессиональный праздник тех, кто обеспечивает связь и радиотехническое обеспечение в Военно-морском флоте России. Без этих специалистов были бы невозможны управление флотом, навигация, разведка и обеспечение безопасности. Связистов и специалистов РТС называют «глазами и ушами» армии, они организуют радиосвязь между кораблями, береговыми командными пунктами и авиацией, отвечают за радиолокацию, радиоразведку и электронную борьбу.

День Президентского полка

Свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие элитного подразделения Службы коменданта Московского Кремля, входящего в Федеральную службу охраны (ФСО РФ). Специальное воинское подразделение для охраны Кремля и высшего руководства страны сформировали в 1936 году. Также Президентский полк несет почетную караульную службу у Вечного огня у Могилы неизвестного солдата у кремлевской стены и участвует в парадах на Красной площади.

close Солдаты Президентского полка вносят государственный флаг на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле, 7 мая 2024 года Александр Казаков/РИА Новости

Международный день планетариев

В праздник чествуют сотрудников планетариев, которые открывают взрослым и детям мир космоса, а еще играют ключевую роль в популяризации астрономии.

В этот день в планетариях проводят тематические лекции и экскурсии. Посетители могут узнать о строении Вселенной, планетах и галактиках, увидеть, как выглядит ночное небо в разных уголках Земли.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 7 мая в других странах

День защитника Отечества — Казахстан. Государственный праздник установлен в 1992 году в честь создания Вооруженных сил Республики Казахстан после обретения независимости. 7 мая чествуют военных, ветеранов и защитников республики. В стране проводят торжественные мероприятия, награждают военнослужащих по аналогии с 23 февраля в России.

close Парад в честь Дня защитника Отечества, Петропавловск, Казахстан kzww/Shutterstock/FOTODOM

День психического здоровья детей и молодежи — США и Канада. Праздник учрежден организацией FamilySmart. C годами он приобрел национальное значение, и к акции присоединились волонтеры, школы и медицинские учреждения. Для детей и подростков в этот день по всей стране проводят информационные кампании, где рассказывают о возможности поддержки и важности психического здоровья.

День коктейля Космополитен — США. Неофициальный праздник в честь классического коктейля, состоящего из водки, ликера трипл-сек (или куантро), лимонного и клюквенного соков. Космополитен начали подавать в американских барах в конце 70-х, и об его авторстве до сих пор ходят споры. Настоящую популярность коктейлю принес сериал «Секс в большом городе», главные героини которого заказывали его едва ли не при каждом выходе в свет.

Религиозные праздники 7 мая

День Мoлчeнcкой икoны Бoжиeй Мaтepи

Эта икона, почитающаяся Русской православной церковью, изображает Пресвятую Богородицу с младенцем Христом на руках. Считается, что образ способен помогать в трудных ситуациях и хранить верующих от бед и несчастий, а молитвы перед ним помогают человеку обрести внутренний мир и покой в душе. На иконе Богоматерь изображена в короне, на ее правой руке — младенец Иисус, а в левой – лестница, символизирующая путь от земли к небу.

Дeнь пaмяти cвятoгo мучeникa Caввы Cтpaтилaтa

Святой мученик Савва Стратилат был военным начальником в III-IV веках. Он родился в Антиохии и в годы гонений на христиан отказался поклоняться языческим и римским богам. Согласно преданиям, Савву жестоко наказали за веру — его пытали, а позже казнили. Даже в момент мучений он не отрекся от Христа. После смерти Саввы на его могиле начали происходить чудеса.

7 мая православная церковь также чтит память: • мученика Александра Лионского;

• мучеников Пасикрата и Валентина;

• мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина;

• преподобной Елисаветы Константинопольской, чудотворицы;

• преподобного Фомы юродивого;

• преподобного Саввы Печерского;

• преподобного Алексия, затворника Печерского;

• святителя Симеона (Стефана) Трансильванского;

• мученика Сергия Архангельского;

• священномученика Бранко Добросавлевича.

close Алексей Никольский/РИА Новости

Народные праздники и приметы 7 мая

Евсеев день (Евсей — овсы отсей)

По народному календарю отмечают праздник, связанный с традициями земледелия. В Евсеев день, когда крестьяне начинали сеять овес и просили хорошего урожая.

7 мая нельзя было никому рассказывать о своих снах. Считалось, что если обнародовать сокровенное, то плохие сны точно сбудутся, а хорошие не успеют стать явью.

Кроме того, женщинам не рекомендовали шить и вышивать, чтобы не оставить домочадцев без денег.

Приметы

Стая птиц над домом 7 мая принесет удачу в делах;

Жаркая погода в этот день — к прохладному июню;

Низкие облака означают скорую грозу.

Какие исторические события произошли 7 мая

1744 год — царица Елизавета Петровна издала указ об отмене в России смертной казни.

1755 год — открылся Московский государственный университет. В 1940 году в этот же день учреждение получило имя Михаила Ломоносова, инициатора основания учебного заведения.

1780 год — Екатерина II указом закрепила одобренный Сенатом герб Петербурга с изображением скрещенных ключа и меча (символов апостолов Петра и Павла), расположенных на колонне с короной.

1985 год — Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения» для борьбы с алкоголизацией населения страны.

1946 год — в Токио основали компанию Sony. Тогда она называлась «Токио цусин коге», что означало токийскую компанию телесвязи.

1954 год — США, Франция и Великобритания ответили отказом на предложение Москвы включить СССР в состав НАТО.

1992 год — в России водку и спирт впервые начали реализовывать по свободным ценам. В то же время в России начался наплыв импортного спирта, иногда сомнительного происхождения.

1997 год — французский режиссер Люк Бессон представил на Каннском кинофестивале фильм «Пятый элемент». Картина с Брюсом Уиллисом и Миллой Йовович была самым кассовым французским фильмом до выхода истории о дружбе богача и эмигранта из Сенегала «1+1».

«Пятому элементу» — 25 лет! Вспоминаем, как создавался культовый фильм Люка Бессона Мировая премьера «Пятого элемента» состоялась 25 лет назад на Каннском кинофестивале 1997 года... 24 мая 12:53

2000 гoд — cocтoялacь первая инaугуpaция Влaдимиpa Путинa.

Дни рождения и юбилеи 7 мая

1812 год — родился Роберт Браунинг — английский поэт и драматург, который входил в литературный кружок Чарльза Диккенса.

1819 год — родился Отто Струве — российский астроном, открывший более 500 двойных звезд.

1833 год — родился Иоганнес Брамс — немецкий композитор и пианист.

1840 год — родился Петр Чайковский — русский композитор и дирижер, написавший балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».

1903 год — родился Николай Заболоцкий — поэт и переводчик, в том числе «Слова о полку Игореве», автор «Столбцов», «Торжества земледелия».

Кто отмечает день рождения

79 лет исполняется Владимиру Бортко — советскому и российскому кинорежиссеру, снявшему телеверсию романа «Мастер и Маргарита».

42 года исполняется Александру Легкову — российскому лыжнику и олимпийскому чемпиону, завершившему карьеру в 2017 году.

33 года исполняется Александру Людвигу — американскому актеру, прославившемуся благодаря ролям конкурсанта Катона в фильме «Голодные игры» и Бьерна Железнобокого в сериале «Викинги».