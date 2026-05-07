Россиянам посоветовали не выкладывать фото из отпуска — они привлекают мошенников

Главные риски использования смартфона во время отпуска — не в стоимости роуминга, а там, где вы их не ждете. Что реально может пойти не так — и как подготовиться за один вечер, «Газете.Ru» рассказала Анна Кашницкая, основатель компании Unisimka.

«Один из самых недооцененных рисков — не хакеры, а собственные публикации. Вы показываете, где живете прямо сейчас и сообщаете, что квартира дома пустует. Эта информация может использоваться злоумышленниками не только напрямую для краж и мошенничества, но и для социальной инженерии — когда преступники манипулируют вашими близкими, чтобы заставить перевести деньги или получить доступ к вашему имуществу», — предупредила эксперт.

Специалист дала несколько простых советов, как себя обезопасить.

Отключить геотеги и службы определения местоположения — не в соцсети, а именно в самом приложении камеры.

Не публиковать посты в реальном времени. Не отмечать в соцсетях аккаунт отеля до конца поездки и не ставить геотеги конкретных мест, пока вы там находитесь. Принять за правило: посты из отпуска — только после возвращения.

Избегать демонстрации QR-кодов, документов, билетов и банковских карт на фото.

Внимательно настраивать приватность аккаунтов.

Не размещать планы поездок, даты отъезда и возвращения.

Второй важный момент — нужно готовить телефон к поездке так, будто вы его потеряете.

«Например, у вас украли телефон, из-за чего у вас нет доступа к кодам из СМС и к онлайн-банку, а для входа на почту — двухфакторная аутентификация, которая приходит на украденный телефон. Катастрофа? Она предотвращается за 10 минут — но не на месте, а еще дома, до вылета», — поделилась эксперт. .

Что стоит сделать накануне вылета:

— включите функции удаленной блокировки, стирания данных и поиска устройства;

— проверьте, что включена блокировка экрана с паролем или биометрией;

— сделайте резервную копию важной информации. Выгрузите фото и документы в облачное хранилище. Сделайте бумажные копии критически важных документов (сканов паспортов и виз, прав, авиабилетов, броней отелей, страховки) или отправьте их себе на электронную почту;

— подготовьте резервный способ доступа к критически важным сервисам (электронной почте, онлайн-банкингу). Настройте дополнительную идентификацию: запасные коды двухфакторной аутентификации, возможность входа через альтернативный электронный адрес или доверенное устройство.

— запишите коды доступа (пароли, резервные коды двухфакторной аутентификации), только обязательно храните их отдельно от телефона.

— заранее узнайте, куда обращаться в стране назначения в случае потери или кражи телефона — контакты полиции, вашего оператора и консульства. Сохраните эту информацию в офлайн-доступе отдельно от телефона.

При этом ни в коем случае не нужно удалять банковские приложения перед каждой поездкой — достаточно поставить на них отдельный PIN-код или Face (признан в РФ иностранным агентом) ID.

Чтобы не переплачивать за мобильный интернет и звонки в поездках, заранее продумайте способ подключения. Местная SIM-карта обычно экономична для длительного пребывания в одной стране, но в коротких поездках, транзите или при посещении нескольких стран подряд ее выгода может быть не столь очевидна. А открытый Wi-Fi в кафе — это, конечно, большая экономия, но в некоторых случаях — еще и лотерея с вашими паролями.

«Если ваш телефон поддерживает eSIM — использование международных eSIM удобнее и гибче: это позволит подключаться к местным операторам без физической замены SIM, откроет больше вариантов тарифов и поможет выбирать наиболее выгодные. Если вы путешествуете по нескольким странам за одну поездку, можно подключить сразу несколько eSIM и переключаться между ними без физической замены карт и без риска потерять SIM-карту на ходу. Если телефон не поддерживает eSIM — существуют специальные адаптеры и модули, которые вставляются в слот SIM и позволяют использовать несколько eSIM одновременно», — заявила эксперт.

Офлайн-режим — лучшее решение для 90% задач. Заранее скачивайте карты, билеты и переводчики, чтобы минимизировать зависимость от сети и избежать неожиданных расходов на роуминг.

Совет: вы определенно будете подключаться к Wi-Fi в отеле, кафе или аэропорту — но делайте это с оглядкой. Всегда уточняйте у персонала точное название сети: злоумышленники создают точки с похожим названием формата «Free_Hotel_Wi-Fi» для кражи данных.

По мнению специалиста, смартфон в поездке — это главная точка концентрации рисков: финансовых, цифровых и даже физических. Именно поэтому не стоит пускать вопросы связи на самотек.

Ранее выяснилось, что большинство россиян ездят в отпуск в одно и то же место.