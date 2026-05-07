«ПСЖ» с Сафоновым вышел в финал Лиги чемпионов, выбив «Баварию»

«ПСЖ» с Сафоновым сыграл в ничью «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов

Парижский «ПСЖ» сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Игра, которая состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии на 3-й минуте. На 90+4-й минуте Гарри Кейн сравнял счет в матче, его ассистентом выступил Альфонсо Дэвис.

Ворота французской команды защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

Первый матч, который прошел в Париже, завершился со счетом 5:4 в пользу «ПСЖ». Таким образом, французский клуб по сумме двух матчей вышел в финал Лиги чемпионов. Вторым финалистом Лиги чемпионов стал лондонский «Арсенал», который во втором матче полуфинала обыграл мадридский «Атлетико» со счетом 1:0. Их первый матч завершился со счетом 1:1.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее во Франции объяснили, почему Сафонов не был номинирован на приз лучшему вратарю.