Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Спорт

«ПСЖ» с Сафоновым вышел в финал Лиги чемпионов, выбив «Баварию»

«ПСЖ» с Сафоновым сыграл в ничью «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов
Kai Pfaffenbach/Reuters

Парижский «ПСЖ» сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Игра, которая состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии на 3-й минуте. На 90+4-й минуте Гарри Кейн сравнял счет в матче, его ассистентом выступил Альфонсо Дэвис.

Ворота французской команды защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

Первый матч, который прошел в Париже, завершился со счетом 5:4 в пользу «ПСЖ». Таким образом, французский клуб по сумме двух матчей вышел в финал Лиги чемпионов. Вторым финалистом Лиги чемпионов стал лондонский «Арсенал», который во втором матче полуфинала обыграл мадридский «Атлетико» со счетом 1:0. Их первый матч завершился со счетом 1:1.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее во Франции объяснили, почему Сафонов не был номинирован на приз лучшему вратарю.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!