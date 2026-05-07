Генетик рассказал, как часто наследуется аутизм

Индивидуальный генотип действительно влияет на личность, в том числе на риски развития различных заболеваний. Так, аутизм наследуются примерно в 80% случаев, – рассказал «Газете.Ru» генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский.

«Такие черты личности, как экстраверсия, тревожность и многие другие частично наследуются, примерно на 30–60%, а остальное – это среда, воспитание и жизненный опыт. Например, гены, связанные с регуляцией дофамина влияют на мотивацию и поиск новизны, с регуляцией серотонина влияют на настроение и тревожность. В частности, вариации в гене транспортера серотонина (SLC6A4) связаны с реакцией на стресс и влияют на настроение, эмоции и поведение, но не определяют характер напрямую. Многие психические расстройства также имеют значительный генетический вклад, но не являются полностью наследственными. Например, шизофрения наследуется на 70–80%, биполярное расстройство — 60–80%, депрессия — 30–40%, аутизм — до 80%», — объяснил профессор.

Важно отметить, что генотипы определенных генов повышают риск, но не гарантируют заболевание. При этом часто требуется «триггер» (стресс, травма) для развития заболевания.

«Среда играет очень большую роль в развитии умственных и психологических особенностей. Даже при одинаковых генах (например, у идентичных близнецов) характер и уровень IQ могут различаться. Помимо генетических факторов важны эпигенетические модификации, которые влияют на активность генов и определяются средой, которая влияет на то, какие гены «включаются» или «выключаются». Таким образом, интеллект, личность и психическое состояние — многофакторные признаки, зависящие как от генов, которые задают предрасположенность и влияют на развитие мозга, так и от среды, которая определяет реализацию этого потенциала. Нельзя утверждать, что «ум передаётся от матери» или «ДНК полностью определяет личность». Правильнее сказать, что ДНК — это сценарий, а жизнь - режиссер», — заключил ученый.

Ранее считалось, что интеллект передается от матери, но генетик Крутовский назвал это утверждение мифом.