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Бизнес

Трейдеры почуяли газ: котировки в Европе обвалились на 15%

Поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2» должны начаться в октябре

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Александр Демьянчук/ТАСС
Уже до конца этого года «Газпром» рассчитывает поставить по газопроводу «Северный поток — 2» 5,6 млрд кубометров газа. Его строительство почти завершено, а ввод в эксплуатацию ожидается не позднее середины октября. Европейский рынок газа, который все лето страдает от дефицита сырья и низких запасов в хранилищах, отреагировал немедленным снижением котировок.

«Газпром» объявил, что рассчитывает уже в этом году поставить по газопроводу «Северный поток — 2», строительство которого почти завершено, 5,6 млрд кубометров газа. На фоне распространенного в четверг, 19 августа, снизились котировки на сырье на европейских биржах.

Ближайший сентябрьский фьючерс на индекс TTF упал более чем на 10%, до €40,66 за 1 МВт•ч (менее $505 за 1 тыс. кубометров), а в целом за последние два дня котировки снизились более чем 15%.

Напомним, цена на газ в Европе обновила исторический максимум 16 августа, впервые превысив отметку в $586 за 1 тыс. кубометров. Это произошло после решения «Газпрома» забронировать только 4% дополнительных твердых транзитных мощностей газотранспортной системы Украины.

Холодная зима и высокие цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии оставили Европу этим летом, по сути, наедине с «Газпромом», отмечает газета «Коммерсантъ». Даже не используя все возможности наращивания объемов экспорта, российская компания резко улучшит результаты и увеличит прибыль. Единственный существенный конкурент — СПГ, но этой зимой его, вероятно, можно не опасаться, считают опрошенные изданием эксперты.

Запуск в октябре

Как подсчитал «Ъ», ввод первой нитки «Северного потока — 2» в эксплуатацию ожидается не позднее середины октября.

На данный момент «Северный поток — 2» подпадает под нормы Третьего энергопакета ЕС и не может быть загружен более чем наполовину, если только оператор проекта Nord Stream 2 AG не будет сертифицирован как независимый оператор. Заявка на сертификацию была отправлена в июле, на весь процесс (если он вообще будет успешным) может уйти до десяти месяцев. Исходя из названного «Газпромом» объема, компания пока рассчитывает использовать в 2021 году только одну нитку «Северного потока — 2». Она была достроена 4 июня. Завершение строительства второй ожидается в августе.

«Одна нитка позволит прокачивать около 78 млн кубометров в сутки — это означает, что для прокачки обозначенного компанией объема в 5,6 млрд кубометров эксплуатация газопровода должна начаться не позже середины октября», — отмечается в публикации.

Этот же срок ранее называли и эксперты, предполагавшие ввод первой нитки к концу сентября «при идеальном сценарии». Чтобы нитка заработала, «Газпром» должен обеспечить ее техническую сертификацию (этот процесс затруднен из-за санкций США), провести испытания герметичности, а затем заполнить трубу газом (на что уйдет примерно две недели).

Сейчас количество газа в европейских хранилищах настолько мало (на 30 млрд кубометров меньше газа, чем год назад), что ввод одной нитки «Северного потока — 2» способен лишь смягчить ситуацию, но не перевернуть ее, отмечает «Ъ». Кроме того, учитывая аварию на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое, нет уверенности, что у компании есть существенные ресурсы добычных мощностей для резкого наращивания поставок до конца года.

Заполненность подземных хранилищ газа Германии на 1 августа 2021 года составила всего 50,7%, говорится в сообщении «Газпрома». В прошлом году этот показатель составлял 88,6%, а в 2019-м — 85,9%.

О проекте

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Труба проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Ввод газопровода в эксплуатацию состоится уже после выборов в Германии, по итогам которых будет сформировано новое правительство. Именно уходящий канцлер ФРГ Ангела Меркель сыграла, по сути, решающую роль в международных переговорах относительно перспектив этого проекта.

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