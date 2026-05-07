ФСБ рассекретила ранее не публиковавшиеся документы о самоубийстве Гитлера

Руководство нацистской Германии сообщило о самоубийстве фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера только главе СССР Иосифу Сталину. Об этом говорится в рассекреченных ФСБ показаниях последнего командующего обороной Берлина генерала Гельмута Вейдлинга.

Вейдлинг был назначен руководить обороной Берлина 24 апреля 1945 года. В своих показаниях он подчеркивает, что со времени его последней встречи с Гитлером в апреле 1944 фюрер изменился до неузнаваемости. По словам Вейдлинга, «это был «живой труп» с трясущимися руками и говоривший едва слышным голосом».

Гитлер поставил генералу задачу по обороне Берлина, которая совершенно не учитывала силы и возможности сторон, и потому изначально была невыполнимой.

Вейдлинг узнал о самоубийстве Гитлера вечером 30 апреля. Об этом ему рассказали министр пропаганды Йозеф Геббельс, личный секретарь фюрера Мартин Борман и начальник штаба сухопутных войск вермахта генерал Ганс Креббс. От них Вейдлинг узнал, что о самоубийстве Гитлера и написанном им политическом завещании был поставлен в известность лишь Сталин.

25 февраля сообщалось, что в доме в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился Гитлер, откроют полицейский участок.

Ранее в Румынии обнаружили могилу Адольфа Гитлера на еврейском кладбище.

 
