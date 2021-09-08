8 сентября источники агентства Bloomberg сообщили, что «Газпром» планирует начать поставлять газ по «Северному потоку - 2» уже с 1 октября. Этот срок ранее называли и эксперты. По данным агентства, компания рассчитывает прокачивать газ по обеим ниткам трубопровода к 1 декабря. Подробнее о завершении строительства газопровода и его введении в эксплуатацию — в материале «Газеты.Ru».

«Газпром» планирует начать поставки по газопроводу «Северный поток - 2» с 1 октября. Об этом в среду, 8 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их сведениям, российская компания также рассчитывает прокачивать газ по обеим ниткам трубопровода к 1 декабря. При этом сроки поставок в газотранспортную систему Европы по-прежнему зависят от решения регулятора Германии, отмечает Bloomberg.

Оператор проекта ранее проинформировал о завершении укладки последней трубы «Северного потока - 2». Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года.

Как сообщал «Газпром», в 2021 году по газопроводу может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.

Прогнозы экспертов

О запуске трубопровода в октябре писал «Коммерсантъ», журналисты которого подсчитали возможные сроки поставок, исходя из опубликованных планов «Газпрома» по объемам транзита топлива.

Эксперты предполагали ввод первой нитки к концу сентября «при идеальном сценарии». Чтобы нитка заработала, «Газпром» должен обеспечить ее техническую сертификацию (этот процесс затруднен из-за санкций США), провести испытания герметичности, а затем заполнить трубу газом (на что уйдет примерно две недели).

Сейчас количество газа в европейских хранилищах настолько мало, что ввод одной нитки «Северного потока — 2» способен лишь смягчить ситуацию, но не перевернуть ее, отмечал «Ъ».

О проекте

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Труба проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Работы по строительству проекта были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.

На данный момент «Северный поток — 2» подпадает под нормы Третьего энергопакета ЕС и не может быть загружен более чем наполовину, если только оператор проекта Nord Stream 2 AG не будет сертифицирован как независимый оператор. Заявка на сертификацию была отправлена в июле, на весь процесс (если он вообще будет успешным) может уйти до 10 месяцев.

«Северный поток – 2» обеспечит европейским потребителям более дешевый газ за счет более короткого маршрута поставки. «Газпром» всегда подходил к «Северному потоку – 2» как к экономическому проекту. Его цель — обеспечить надежность, стабильность и диверсификацию поставок газа на рынок Евросоюза. А также снижение стоимости газа для конечных потребителей за счет более короткого транспортного маршрута — почти на 2 тыс. км меньше до территории Германии, чем через газотранспортную систему Украины», — отмечал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, «Северный поток – 2» также гарантирует соответствие современным экологическим требованиям. В частности, углеродный след нового газопровода в 5,6 раза меньше, чем показатели по транзитному маршруту через Украину из-за меньшего числа компрессорных станций.

Действующий контракт о транзите газа

В декабре 2019 года между Россией и Украиной закончилось действие 10-летнего газового контракта. Страны заключили новый, рассчитанный на пять лет — до конца 2024 года. Общий объем прокачки по этому контракту должен составить 225 млрд кубометров газа. При этом на 2021-2024 годы соглашение предусматривает по 40 млрд кубометров в год.

Экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль ранее допустил, что Украине придется перейти на дрова и солому – в том случае, если Киев не сможет договориться с Москвой о дальнейших поставках газа.