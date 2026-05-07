Врач назвала пять распространенных тихих болезней, которые долго ничем себя не выдают

Некоторые опасные заболевания годами протекают почти незаметно. К таким скрытым состояниям относят первичную гипертонию, диабет 2 типа, нарушения липидного обмена (дислипидемию), остеопороз и синдром обструктивного апноэ сна. Так, например, диабет 2 типа может развиваться 7–10 лет без явных признаков, — рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт АО «Медицина» Оксана Серебрякова.

«Первичная гипертония долго не дает специфических симптомов, хотя повышенное давление уже повреждает сосуды и перегружает сердце. Часто люди узнают о проблеме случайно — на профосмотре или перед операцией. Между тем неконтролируемая гипертония повышает риск инфаркта, инсульта, сердечной и почечной недостаточности, сосудистой деменции. Регулярное измерение давления и своевременное лечение помогают заметно снизить эти риски», — заметила доктор.

По словам Серебряковой, диабет 2 типа может развиваться 7–10 лет без явных признаков. Повышенный сахар в это время уже повреждает сосуды, почки, сетчатку глаз и нервы, повышая риск слепоты, хронической почечной недостаточности и ампутаций, а также инфарктов и инсультов.

«Часто его впервые обнаруживают по анализу крови случайно, поэтому важно периодически проверять уровень глюкозы, особенно при лишнем весе, малоподвижной жизни и отягощенной наследственности. Еще одно тихое заболевание — дислипидемия. Нарушение уровня холестерина и других жиров крови тоже протекает без жалоб. Человек может ничего не чувствовать, пока атеросклероз, который питается такими изменениями, не приведет к ишемической болезни сердца, инсульту или инфаркту. Выявить проблему можно только по биохимическому анализу крови, поэтому липидный профиль рекомендуется регулярно сдавать после 40 лет или раньше при наличии факторов риска», — заметила доктор.

Остеопороз называют «тихим» из-за того, что кости истончаются и теряют прочность без боли и других явных ощущений, пока не случится перелом при минимальной травме.

«Особенно характерны переломы шейки бедра и позвонков, которые в пожилом возрасте резко ухудшают качество жизни и даже повышают риск смерти в течение ближайшего года. Оценка плотности костной ткани и профилактика (кальций, витамин D, движение) помогают уменьшить эти риски. Синдром обструктивного апноэ сна проявляется ночным храпом, краткими остановками дыхания во сне и дневной сонливостью, но сами эпизоды человек часто не замечает. При этом повторяющиеся падения уровня кислорода и фрагментация сна повышают риск гипертонии, аритмий, инфаркта, инсульта и диабета 2 типа. Важно обращать внимание на громкий прерывистый храп, утреннюю разбитость и проблемы с концентрацией и при подозрении обсуждать это с врачом», — рассказала доктор.

По ее словам, объединяет все эти состояния одно: они могут годами протекать тихо, но заметно сокращать продолжительность жизни. Регулярные профосмотры, контроль давления, сахара, липидов, оценка риска остеопороза и внимания к качеству сна — способ вовремя обнаружить таких «тихих убийц» и значительно снизить риск тяжелых осложнений.

Ранее считалось, что ожирение всегда повышает риск сердечно-сосудистых болезней из-за воспаления сосудов.