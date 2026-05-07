Связанная с мебелью опасная болезнь встревожила врачей

Врачи Великобритании рассказали об увеличении числа случаев силикоза — опасного заболевания, которое связано с изготовлением кварцевых кухонных столешниц. Об этом сообщает The Sun.

В публикации отмечается, что частицы кварца оседают в легких из-за отсутствия надлежащей вентиляции и средств защиты при изготовлении изделий. Подобное может привести к образованию необратимых рубцов.

Врачи утверждают, что количество зафиксированных случаев силикоза увеличилось на 450%. В основном заболевание выявляют у специалистов, которые работают с кварцевыми столешницами. Данный материал стал популярным в обустройстве кухонь, поскольку он дешевле мрамора и гранита, отмечается в публикации.

В декабре в США выявили первый случай опасного заболевания легких, связанного с производством кухонных столешниц. В департаменте общественного здравоохранения штата Массачусетс сообщили о том, что диагностировали силикоз у 40-летнего мужчины, который работал на производстве каменных столешниц на протяжении 14 лет.

