Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Связанная с мебелью опасная болезнь встревожила врачей

Sun: врачей обеспокоил рост случаев неизлечимой болезни, связанной с мебелью
LeighDay_Law/X (ранее Twitter)

Врачи Великобритании рассказали об увеличении числа случаев силикоза — опасного заболевания, которое связано с изготовлением кварцевых кухонных столешниц. Об этом сообщает The Sun.

В публикации отмечается, что частицы кварца оседают в легких из-за отсутствия надлежащей вентиляции и средств защиты при изготовлении изделий. Подобное может привести к образованию необратимых рубцов.

Врачи утверждают, что количество зафиксированных случаев силикоза увеличилось на 450%. В основном заболевание выявляют у специалистов, которые работают с кварцевыми столешницами. Данный материал стал популярным в обустройстве кухонь, поскольку он дешевле мрамора и гранита, отмечается в публикации.

В декабре в США выявили первый случай опасного заболевания легких, связанного с производством кухонных столешниц. В департаменте общественного здравоохранения штата Массачусетс сообщили о том, что диагностировали силикоз у 40-летнего мужчины, который работал на производстве каменных столешниц на протяжении 14 лет.

Ранее в России разработали бункеры для шахт, защищающие легкие работников.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!