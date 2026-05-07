Беспилотники-камикадзе атаковали Таганрог

SHOT: в Таганроге произошли взрывы на фоне налета дронов

Над Таганрогом Ростовской области произошли взрывы, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожают над городом украинские беспилотники-камикадзе.

Горожане за 15 минут насчитали минимум пять взрывов. Она прогремели на фоне работы сирены воздушной опасности. Власти попросили местных жителей спрятаться в безопасных местах. В городе действует угроза атаки БПЛА.

Этой ночью над Брянском тоже произошла серия взрывов на фоне отражения силами ПВО атаки беспилотников. По словам горожан, в разных частях Брянска и в его пригороде около 1:20 раздалось пять-семь громких звуков. Местные жители также слышали гул моторов и видели вспышки в небе.

В Новороссийске, Геленджике и Сочи тоже включили сирены оповещения из-за угрозы атаки беспилотников

Ранее Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 Мая.