Москву попытались атаковать два БПЛА

Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила два летевших на Москву дрона

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в 3:07 на канале в мессенджере «Макс» о ликвидации системой ПВО (противовоздушной обороны) двух БПЛА противника, летевших к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Этой ночью над Брянском произошла серия взрывов на фоне отражения силами ПВО (противовоздушной обороны) атаки беспилотников. По словам горожан, в разных частях Брянска и в его пригороде около 1:20 раздалось пять-семь громких звуков. Местные жители также слышали гул моторов и видели вспышки в небе.

Накануне в минобороны Украины заявили, что Киев не будет соблюдать перемирие с Россией, которое объявил президент Владимир Путин. Советник главы ведомства Сергей Стерненко пояснил, что российские атаки в ночь на 6 мая нивелировали режим прекращения огня.

