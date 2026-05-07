Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

Москву попытались атаковать два БПЛА

Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила два летевших на Москву дрона
MOD Russia/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в 3:07 на канале в мессенджере «Макс» о ликвидации системой ПВО (противовоздушной обороны) двух БПЛА противника, летевших к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Этой ночью над Брянском произошла серия взрывов на фоне отражения силами ПВО (противовоздушной обороны) атаки беспилотников. По словам горожан, в разных частях Брянска и в его пригороде около 1:20 раздалось пять-семь громких звуков. Местные жители также слышали гул моторов и видели вспышки в небе.

Накануне в минобороны Украины заявили, что Киев не будет соблюдать перемирие с Россией, которое объявил президент Владимир Путин. Советник главы ведомства Сергей Стерненко пояснил, что российские атаки в ночь на 6 мая нивелировали режим прекращения огня.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!