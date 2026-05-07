Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

Российский военкор заявил о возможном уничтожении в порту Одессы двух французских военных

Рожин: французских военных водолазов могли уничтожить при ударе по порту Одессы
МЧС России

В результате удара российских войск по порту Одессы в ночь с 4 на 5 мая могли быть уничтожены два французских военных водолаза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военблогер Борис Рожин (Colonel Cassad).

В ходе атаки украинский сторожевой корабль «Подолье» получил критические повреждения и затонул. В тот же день, отмечает блогер, во время погружения «пропали без вести» французские подводные сапёры. Сержант Бин Чен и капрал Аксель Депланк служили в Иностранном легионе, элитном подразделении французской армии, и специализировались на разминировании в руслах рек и других водоёмах, а также проводили глубокую разведку и диверсии на водных объектах.

Между тем министерство обороны Франции заявило, что с Ченом и Депланком произошел несчастный случай во время учений боевых водолазов на реке в городе Анже.

24 апреля в российских силовых структурах сообщили, что на Украине воюют до 16,5 тыс. иностранных наемников.

Ранее наемники ВСУ пожаловались на «чуму» в украинской армии.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!