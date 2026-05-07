Российский военкор заявил о возможном уничтожении в порту Одессы двух французских военных

В результате удара российских войск по порту Одессы в ночь с 4 на 5 мая могли быть уничтожены два французских военных водолаза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военблогер Борис Рожин (Colonel Cassad).

В ходе атаки украинский сторожевой корабль «Подолье» получил критические повреждения и затонул. В тот же день, отмечает блогер, во время погружения «пропали без вести» французские подводные сапёры. Сержант Бин Чен и капрал Аксель Депланк служили в Иностранном легионе, элитном подразделении французской армии, и специализировались на разминировании в руслах рек и других водоёмах, а также проводили глубокую разведку и диверсии на водных объектах.

Между тем министерство обороны Франции заявило, что с Ченом и Депланком произошел несчастный случай во время учений боевых водолазов на реке в городе Анже.

24 апреля в российских силовых структурах сообщили, что на Украине воюют до 16,5 тыс. иностранных наемников.

Ранее наемники ВСУ пожаловались на «чуму» в украинской армии.