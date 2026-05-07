В трех городах Кубани объявлена угроза атаки БПЛА

В Новороссийске, Геленджике и Сочи введен режим угрозы атаки дронов
В Новороссийске, Геленджике и Сочи включили сирены оповещения из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края со ссылкой на мэров городов.

Градоначальник Новороссийска Андрей Кравченко написал о налете БПЛА в 2:14. Спустя 45 минут сирены «Внимание всем» из-за налета беспилотников выключили, но угроза применения дронов сохраняется.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов предупредил жителей об опасности БПЛА в 2:31. А градоначальник Сочи Андрей Прошунин разместил аналогичное сообщение в 3:19.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее «Газета.Ru» разобралась, могут ли наземные дроны полностью заменить солдат ВСУ.

 
