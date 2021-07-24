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Бизнес

Газовый транзит – 2024. О чем опять спорят Москва и Киев

В «Газпроме» заявили, что не предлагали Украине покупать российский газ

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В «Нафтогазе» назвали неприемлемыми предложения «Газпрома» о закупках газа для Украины. В свою очередь, в российской компании пояснили, что речь шла о закупках со стороны Евросоюза по новым контрактам. Действующий договор о транзите газа через территорию Украины истекает в конце 2024 года, общий объем прокачки по нему должен составить 225 млрд кубометров газа. При этом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер допускает, что этот объем в дальнейшем может быть увеличен, но вопрос должен решаться на рыночных условиях.

Предложения «Газпрома» о сохранении транзита через Украину «в обмен на невыгодные закупки российского газа» для страны неприемлемы. Об этом в субботу, 24 июля, заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Так он прокомментировал заявление председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера о готовности обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа.

Что заявили в «Нафтогазе»

«Во-первых, это заявление можно совместить с предыдущими заявлениями президента РФ Владимира Путина, фактически в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договоренности <...> включали бы и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит», — утверждал Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что Украина не примет такие «дискриминационные» предложения. «Вот такое продление транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны», — отметил глава «Нафтогаза».

Витренко также призвал трезво оценивать надежность любых обещаний российской стороны.

В свою очередь, пресс-служба «Нафтогаза» указала, что для Киева лучшей гарантией сохранения транзита может стать бронирование мощностей украинской ГТС европейскими компаниями.

Что разъяснили в «Газпроме»

ПАО «Газпром» не предлагал Украине покупать российский газ, а комментарии председателя правления Алексея Миллера об объемах транзита через Украину после 2024 года касались закупок со стороны ЕС по новым контрактам. Об этом говорится в комментарии компании.

«Ознакомились с заявлением председателя правления «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко. Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь – немецким», — отмечается в сообщении управления информации «Газпрома».

В нем уточняется, что речь идет об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам. «И о том, что нас в этой связи в том числе заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского союза», — пояснили в компании.

Прокачка газа после 2024 года

22 июля Алексей Миллер заявил, что допускает возможность увеличения объема транзита газа через территорию Украины выше текущих обязательств после окончания срока контракта на прокачку газа в 2024 году. Однако, по его словам, этот вопрос должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам.

Он подчеркнул, что участие немецких партнеров в переговорном процессе полностью обоснованно, учитывая обозначенные планы ЕС по декарбонизации экономики.

О «Северном потоке – 2»

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

«Северный поток – 2» обеспечит европейским потребителям более дешевый газ за счет более короткого маршрута поставки. «Газпром» всегда подходил к «Северному потоку – 2» как к экономическому проекту. Его цель - обеспечить надежность, стабильность и диверсификацию поставок газа на рынок Евросоюза. А также снижение стоимости газа для конечных потребителей за счет более короткого транспортного маршрута - почти на 2 тыс. км меньше до территории Германии, чем через газотранспортную систему Украины», — отметил Миллер.

Он добавил, что «Северный поток – 2» также гарантирует соответствие современным экологическим требованиям. В частности, углеродный след нового газопровода в 5,6 раза меньше, чем показатели по транзитному маршруту через Украину по причине меньшего числа компрессорных станций.

Действующий контракт о транзите газа

В декабре 2019 года между Россией и Украиной закончилось действие 10-летнего газового контракта. Страны заключили новый, рассчитанный на пять лет — до конца 2024 года. Общий объем прокачки по этому контракту должен составить 225 млрд кубометров газа. При этом на 2021-2024 годы соглашение предусматривает по 40 млрд кубометров в год.

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