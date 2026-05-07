Только 6% россиян смогли удвоить доход за последние три года

За последние три года лишь небольшая часть россиян смогла существенно увеличить свой доход, тогда как для большинства он либо почти не изменился, либо вырос умеренно, при этом главным драйвером роста все чаще становятся подработки, а не основная работа.

Это показало исследование платформы Консоль, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Только 6% россиян рассказали, что их доход вырос более чем в два раза за последние три года. Еще 35% отметили рост на 30–50%. В то же время для крупнейшей группы респондентов (41%) уровень дохода практически не изменился. Негативную динамику также отметила значительная доля опрошенных: 16% сообщили о снижении дохода на 10–30%, а еще 2% — о падении доходов вдвое.

Таким образом, несмотря на отдельные истории кратного роста, большинство россиян сталкиваются с эффектом «доходного потолка», когда уровень заработка либо стагнирует, либо меняется незначительно.

Исследование также показывает, что рост доходов все реже связан с основной работой. Только 29% респондентов указали, что их доход увеличился за счет повышения зарплаты. При этом почти половина опрошенных (44%) отметили, что основной вклад в рост дохода внесли подработки «на себя» – например, в сфере услуг, бьюти или мелкого предпринимательства. Еще 19% зарабатывают дополнительно как самозанятые, выполняя заказы для сторонних компаний. Другие форматы подработок оказались менее распространены: проекты от частных заказчиков (3%): корпоративные подработки (2%) и дополнительные задачи на основной работе (1%).

«Если раньше рост заработка был напрямую связан с карьерным продвижением, то сегодня все больше россиян формируют доход из нескольких источников. Люди не ждут повышения, а ищут дополнительные возможности для заработка. Это снижает зависимость от работодателя, но одновременно увеличивает нагрузку и риски выгорания. При этом с юридической точки зрения совмещать работу в найме и самозанятость можно: закон не запрещает иметь основной трудовой договор и параллельно оказывать услуги как самозанятый. Однако есть важные ограничения. Например, нельзя оказывать услуги своему текущему работодателю или компании, с которой человек был связан трудовыми отношениями в течение последних двух лет – в противном случае это может быть признано попыткой подмены трудовых отношений. Кроме того, важно учитывать условия трудового договора: в некоторых случаях работодатель может вводить ограничения на дополнительную занятость или требовать уведомления о ней. Поэтому при формировании нескольких источников дохода важно не только оценивать финансовые возможности, но и соблюдать юридические рамки», – отмечает Галина Юрманова, HR-директор Консоли.

Эксперт отмечает, что в ближайшие годы этот тренд будет усиливаться. На фоне ограниченного роста зарплат подработки и самозанятость становятся ключевым инструментом увеличения дохода, а стабильная занятость — уже не единственным способом финансового роста.

