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Белые розы для Юры Шатунова: певцу могло бы исполниться 50 лет

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Творчество группы «Ласковый май» и ее солиста Юрия Шатунова всегда вызывало у аудитории полярные чувства. Одни презирали его за банальные тексты и мелодии, воспринимая как очередной коммерческий проект-однодневку, другие – не пропускали ни одного концерта, влюблялись на всю жизнь, боготворили. По прошествии десятков лет ясно одно: «Ласковый май» и Шатунов были ярчайшим явлением отечественной поп-музыки конца 80-х – начала 90-х и, пожалуй, остаются таковым до сих пор. На пике популярности группа давала по восемь концертов в день, а за новогодние каникулы могла собрать 13 аншлагов подряд в «Олимпийском».

Огромную роль в популярности «Ласкового мая» сыграл, конечно, именно Шатунов – образ юноши с тяжелым детством, поющего сладким голосом про белые розы и прогулки по крышам, покорил сердца молодежной аудитории из разных уголков страны и частично предопределил развитие российского шоу-бизнеса в последующие годы.

В «Мае» певец пробыл всего несколько лет, после чего покинул группу и занялся (не так успешно) сольным творчеством, долгое время судился с продюсером коллектива Андреем Разиным за право исполнять главные хиты. В июне 2022 года он наконец-то выиграл дело, дал интервью, в котором выглядел уставшим, но счастливым, – а спустя несколько дней его не стало. Артист скончался в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности, у него остались жена и двое детей.

6 сентября Шатунову могло бы исполниться 50 лет.

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