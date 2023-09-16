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Умер актер сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

На 62-м году скончался актер Вячеслав Гришечкин

Российский актер Вячеслав Гришечкин, известный зрителю по ролям в спектаклях театра на Юго-Западе и в сериале «Солдаты», скончался на 62-м году жизни в ночь на 16 сентября. Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на основательницу движения «Артисты воинам России» Диану Бичарову, причиной смерти стала болезнь сердца. По данным газеты, неделю назад актер попал в больницу, впоследствии его состояние ухудшилось.

Заслуженный артист России Вячеслав Германович Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. В 1975-1977 годах занимался в Театре юных москвичей во Дворце пионеров на Ленинских горах, в 1979 году поступил в ГИТИС. В 1983 году, сразу после окончания института, поступил в Театр на Юго-Западе, которым руководил Валерий Белякович. Параллельно играл в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), возглавлял драматический театр города Волжский в Волгоградской области, руководил театральной студией при Московском университете МВД России и играл в антрепризах. На экране Гришечкин известен по сериалам «Солдаты» (роль офицера Староконя) и «Бригада», «Марш турецкого» и «Каменская». Всего в его киноактиве значится более 160 работ.

Последние годы Гришечкина были непростыми: в 2017 году скончалась его супруга Анна, с которой они были вместе 25 лет. Как признавал Гришечкин в разговоре со Starhit, потеря супруги сильно ударила по нему и он запил. «Слюнявиться особо не надо, потому что я мужчина, и поэтому надо держаться и быть в седле. Потому что жизнь идет, понимаешь. Надо относиться ко всему с позиции жизни. Такова жизнь, C'est La Vie!» — говорил он в интервью «Светской хронике».

Однако со временем он встретил Диану Бичарову, основательницу движения «Артисты воинам России». Гришечкин успел сделать ей предложение руки и сердца.

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