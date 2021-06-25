От русской глубинки до Голливуда: лучшие фильмы Тимура Бекмамбетова
Один из самых успешных российских кинематографистов Тимур Бекмамбетов отмечает 60-летие.
Он родился в казахском городе Гурьев, а после армии переехал в Ташкент. Там он поступил в Энергетический институт, бросил его и перешел в Ташкентский театрально-художественный институт им. А.Н. Островского.
Работал художником в театре «Ильхом» и на киностудии «Узбекфильм». В 1987 году Бекмамбетов уехал в Москву. Начав с работы над рекламой и став в этом деле лучшим, он перешел к съемкам фильмов.
О лучших режиссерских и продюсерских работах кинематографиста рассказываем в фотоподборке «Газеты.Ru».
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