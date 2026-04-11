Американский политолог допустил, что Израиль может нанести ядерный удар по Ирану

Политолог Миршаймер: Израиль от отчаяния может нанести ядерный удар по Ирану

Израиль в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке может от отчаяния рассмотреть возможность нанесения ядерного удара по Ирану. Об этом в эфире YouTube-канала Glenn Diesen предупредил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Я бы не удивился, если бы они (израильские власти. — «Газета.Ru») применили ядерное оружие против Ирана», — сказал эксперт.

По мнению Миршаймера, израильтяне безжалостны и способны пойти на крайние меры.

11 апреля в столице Пакистана должны состояться переговоры делегаций США и Ирана. Ожидается, что консультации пройдут в двух форматах — прямом и опосредованном. Как сообщил телеканал CNN, стороны намерены сначала утвердить повестку переговоров через представителей Пакистана, которые выступят в качестве посредников. После этого начнется очная встреча американской и иранской групп. Вашингтон на переговорах представят вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс, специальный посланник главы государства Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер. Тегеран направил в Исламабад министра иностранных дел Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа.

Ранее в России призвали участников переговоров по Ирану избегать эскалации.