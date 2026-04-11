Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Украина и Германия поработают над лазерным оружием

Глава МО Украины Федоров обсудил с Писториусом создание лазерного оружия
U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел телефонный разговор с немецким коллегой Борисом Писториусом, в ходе которого стороны обсудили совместные проекты, в том числе перспективы сотрудничества в сфере лазерного оружия. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на военное ведомство Украины.

Как отметили в ведомстве, стороны обсудили усиление систем ПВО, а также дополнительное финансирование по производству дальнобойных дронов. Кроме того,
министры затронули перспективы сотрудничества в сфере инновационного лазерного оружия, говорится в тексте.

В конце прошлого года российская лазерная система защиты от FPV-дронов LazerBuzz, созданная в рамках проекта «Посох», во время испытаний впервые поразила беспилотник на дистанции 1 км. Разработчики уточнили, что до этого дальность работы установки составляла 700 м. В LazerBuzz пояснили, чем больше рабочая дистанция, тем безопаснее работа и можно уничтожить больше потенциальных целей.

Увеличение дальности удара удалось достичь благодаря модернизации системы. Кроме того, была проведена оптимизация программных алгоритмов. В дальнейшем планируется продолжить совершенствовать систему.

Ранее Зеленский посетовал, что Украина отказалась от ядерного оружия.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!