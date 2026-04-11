Украина и Германия поработают над лазерным оружием

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел телефонный разговор с немецким коллегой Борисом Писториусом, в ходе которого стороны обсудили совместные проекты, в том числе перспективы сотрудничества в сфере лазерного оружия. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на военное ведомство Украины.

Как отметили в ведомстве, стороны обсудили усиление систем ПВО, а также дополнительное финансирование по производству дальнобойных дронов. Кроме того,

министры затронули перспективы сотрудничества в сфере инновационного лазерного оружия, говорится в тексте.

В конце прошлого года российская лазерная система защиты от FPV-дронов LazerBuzz, созданная в рамках проекта «Посох», во время испытаний впервые поразила беспилотник на дистанции 1 км. Разработчики уточнили, что до этого дальность работы установки составляла 700 м. В LazerBuzz пояснили, чем больше рабочая дистанция, тем безопаснее работа и можно уничтожить больше потенциальных целей.

Увеличение дальности удара удалось достичь благодаря модернизации системы. Кроме того, была проведена оптимизация программных алгоритмов. В дальнейшем планируется продолжить совершенствовать систему.

