Интервью с Марией Кожевниковой — о возвращении в «Универ», политике и материнстве

13 апреля в 20:00 на ТНТ стартует новый сезон сериала «Универ. 15 лет спустя», одним из главных событий которого станет возвращение Аллочки — а значит, и актрисы Марии Кожевниковой. Теперь она появляется на экране не наивной студенткой, а взрослой Аллой Юрьевной, которая всего добилась сама. В преддверии премьеры Кожевникова дала интервью «Газете.Ru», в котором объяснила, почему отказывалась возвращаться к своему персонажу и что заставило ее передумать. А еще призналась, что главное для нее — это дети.

— Мария, спустя столько лет вы возвращаетесь к роли Аллочки в новом «Универе». Почему вы не участвовали в предыдущих продолжениях и что изменилось сейчас?

— Я всегда считала, что дважды в одну реку не входят. Это был классный проект, который взорвал тогда все пространство — его смотрели и дети, и взрослые. Мне кажется, даже собаки на улице узнавали меня (смеется). Это был действительно проект, в котором все сложилось: каждый увидел в нем себя, своих друзей, свою общагу, свою студенческую жизнь. Можно сказать, я ушла на пике популярности «Универа». А для себя решила двигаться дальше. К тому же моя карьера начала развиваться в другом направлении, потом рождение детей — в общем, сложилось много разных обстоятельств. Но на протяжении этих пятнадцати лет, наверное, не было ни дня, чтобы меня не спросили: «Когда Аллочка вернется в «Универ»?».

— Но вернулись вы только сейчас. Почему?

— Наверное, потому что всему свое время. В прошлом году продюсеры вышли ко мне с предложением, мне позвонил Слава (генеральный продюсер кинокомпании «Norm Production» Вячеслав Дусмухаметов. — «Газета.Ru»), можно сказать, отец этого проекта. Я взяла паузу, чтобы подумать. И, честно говоря, сомневалась не потому, что не хотела возвращаться, а из-за опасений: часто продолжения — и у нас, и в мировом кино — получаются слабее оригинала. Но здесь сошлось многое. Мы поговорили со сценаристами и одинаково увидели развитие моего персонажа : как изменилась моя героиня, кем стала за эти пятнадцать лет. Я встретилась с режиссером Сэмом Литовчиным и было ощущение, будто мы давно знакомы. Такое редкое совпадение: смотришь в одну сторону с человеком, которого только что встретил. В какой-то момент пазл сложился и, мне кажется, вовремя. Значит, раньше моя Алла и не должна была возвращаться.

— С близкими советовались?

— Конечно, советовалась. И муж сказал простую, но важную вещь: «Твоя работа — радовать зрителя. Ты для этого пришла в профессию». Тут речь идет не обо мне, а о том, что зритель хочет видеть этого персонажа в «Универе». И это правда: наша работа — приносить людям эмоции, чтобы они лишний раз улыбнулись в это очень непростое время, вспомнили себя пятнадцать лет назад. Мне часто пишут: «Мы вместе с вами росли». Иногда бывает забавно, когда подходит взрослый мужчина и говорит, что он вырос на моем персонаже. В такие моменты я ощущаю себя бабушкой. Но я вижу, как зритель ждал возвращения моего персонажа. Поэтому это история не только про меня, а про то, что людям хочется вернуть ту былую магию и вспомнить свои бесшабашные годы.

— Как думаете, получилось вернуть?

— Думаю, да. Когда я пришла на съемочную площадку, было ощущение, будто этих пятнадцати лет не было. Только появилась большая внутренняя мудрость и еще большее желание удивить зрителя.

— Аллочка из первого «Универа» и Аллочка сегодняшняя — это разные женщины?

— Я не могу раскрывать все секреты, но, безусловно, это будут глобальные изменения. Раньше моя героиня была обаятельная, милая провинциалка, с четким пониманием, что главное в жизни — удачно выйти замуж. При этом она влюбилась в студента-спортсмена, который, как говорится, гол как сокол — на этой ноте мы и закончили. И, конечно, важно было показать ее трансформацию за все эти годы. Сценаристы предложили вариант, мы его немного доработали вместе с режиссером. Получилась, на мой взгляд, очень интересная история. Это не совсем перевоплощение — нам хотелось сохранить ту самую добрую, наивную девочку внутри, но обросшую броней.

— Многие зрители познакомились с актрисой Марией Кожевниковой именно благодаря «Универу». Не боялись ли вы на заре карьеры остаться для зрителя «той самой Аллочкой» и застрять в одном амплуа?

— Вы знаете, я вообще в жизни ничего не боюсь. Я очень благодарна «Универу» за то, что он был в моей жизни и принес мне огромную любовь зрителей. Конечно, мы часто видим, как актеры застревают в одном образе. На тебя вешают клише роли, и потом зрителю сложно воспринимать тебя в другом амплуа: была Аллочка, а потом «Батальонъ», «Казнить нельзя помиловать», «Собибор» и другие серьезные проекты.

— У вас с Аллочкой было что-то общее?

— Нет, мы кардинально разные, поэтому работа в «Универе» была для меня непростой. Я родилась в Москве, в достаточно известной семье. У меня папа — именитый спортсмен, олимпийский чемпион. Я выросла среди людей, которые добились невероятных высот своим трудом. С четырех лет я сама пошла в спорт, я мастер спорта по художественной гимнастике. Я всегда жила с другим мышлением: я трудоголик, мне всегда нужно больше, чем другим. Я тренировалась по шесть часов в день, шесть дней в неделю. И это развило во мне установку, что трудолюбие и упорство ведут к цели , а не удачные отношения.

— Но вы сразу согласились на роль Аллочки?

— Согласилась-то я сразу, а потом поняла, что внешне для роли я подходила очень даже, но вот по характеру — скорее нет, чем да. После пилотных серий я даже хотела отказаться — все было слишком шаблонно, без жизни, этакая кукла Барби. И мы с режиссером начали «оживлять» мою героиню: я стала посещать рестораны, наблюдая за поведением девушек, подмечала какие-то детали в поведении, интонации, жесты. По крупицам собрала этот образ.

— В какой момент вы поняли, что пора уходить?

— По прошествии двух лет появилось ощущение выгорания. Когда ты шесть дней в неделю по двенадцать часов живешь в роли, ты немного теряешь связь с реальностью. Этот персонаж изначально был для меня через сопротивление. Со временем я его почувствовала, полюбила, мне стало легко играть, но это все равно было не про меня.

— Вы ушли с очень успешного проекта в неизвестность. Не боялись?

— Я никогда не боялась сложностей, видимо, это мой спортивный азарт (смеется). Да, я ушла с успешного проекта, фактически, в неизвестность. Предложения были, но в основном однообразные. А мне хотелось развиваться в ролях другого характера. Я всегда верю в себя и в то, что мое сердце выберет правильный путь.

— В последние годы вы гораздо реже снимаетесь в кино: это ваш осознанный выбор или не видите интересных предложений?

— Так сложилась, что с 2011 года я, пройдя праймериз, стала депутатом Государственной Думы. У меня были интересные роли, но свой съемочный график я строила исходя из основной работы. Я считала, что нужно отдаваться тому делу, которое выбрала, поэтому проектов было немного. Потом стали появляться дети, родились Ваня, Максим, а потом Вася и Саша.

— Выбрали семью вместо карьеры?

— Я всегда считала материнство своим главным предназначением. Меня можно заменить везде — и в кино, и в спорте, и в политике. Да и вообще, любого человека можно заменить. Но есть одно исключение — когда ты мама, тебя никто не заменит. Потому что твои дети в тесной связи с тобой, ты их ведешь, открываешь для них этот мир. Я где-то пожертвовала карьерой, но ни минуты об этом не пожалела, потому что дети — это самое главное и самое большое счастье в моей жизни. Сейчас они подросли: трое уже школьники. А Саша еще малыш — ему два с половиной года, ему я, конечно, уделяю много времени. Старшие уже живут по своему графику: школа, спорт, занятия. Я их довела до момента, когда могу отпустить их руку — быть все равно рядом, но дать им самостоятельность. Я «научила плавать разными стилями» (смеется). Теперь они плывут сами, а я наблюдаю и, если нужно, помогаю.

— Как это — работать с тремя маленькими детьми?

— С тремя маленькими детьми было работать практически невозможно. Многодетные мамы меня поймут. Я вообще считаю, что многодетным нужно платить зарплату (смеется). Это огромный труд. Воспитание сейчас — очень сложный процесс. Если раньше были уличные развлечения, можно было наблюдать за ребенком из окна, как это было в моем детстве, то сейчас все иначе. Нельзя ни на секунду расслабиться: есть риски и на улице, и в интернете. Вызовов сейчас гораздо больше, чем раньше. Нам важно вырастить сильное, умное поколение , чтобы у них было будущее. Сейчас у меня появилось больше свободного времени, и я постепенно возвращаюсь к работе: рассматриваю предложения, возможно, буду продюсировать. Есть идеи на лето, так что пожелайте мне удачи.

— Удачи! А каким проектам Мария Кожевникова сегодня говорит «да»?

— Для меня самое главное — интересный сценарий. Мне сейчас уже хочется работать не только на свое имя. Когда ты никому не известная актриса и тебе 20 лет, ты готова играть все что угодно, лишь бы играть. Сейчас у меня другой период в жизни: хочется получать удовольствие от профессии, чувствовать счастье в каждом моменте. Поэтому для меня важно, чтобы была интересная команда, чтобы было взаимопонимание с режиссером, как это случилось у меня в «Универе. 15 лет спустя». Важно, чтобы материал был сильный, чтобы ты приходил на съемку с горящими глазами. Это, кстати, очень точный признак: если сценарий тебя захватывает, значит, проект действительно может получиться сильным.

Актеры Александр Сухинин, Лариса Баранова, сценарист Антон Колбасов, актеры Мария Кожевникова, Валентина Рубцова, Виталий Гогунский, Андрей Гайдулян на съемочной площадке сериала «Универ. 15 лет спустя»

— Давайте поговорим о вашей политической карьере. Удалось ли вам реализовать те задачи, с которыми вы шли в политику?

— Удалось реализовать многое, но есть и то, что не получилось. Очень многим людям я успела помочь и продолжаю это делать. Но, конечно, с инструментами, которые даны депутату Государственной Думы, это было гораздо проще. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-то продолжил мою работу в области пищевой безопасности, в частности, по пальмовому маслу. Я внесла законопроект по пальмовому маслу, но, к сожалению, он не был принят. Хотя это крайне важно. Когда отменили ГОСТы, в пищевой промышленности еда стала превращаться в химсырье. А мы за свои же деньги покупаем продукты и потихоньку себя травим. И самое главное — страдают наши дети. Посмотрите, сколько сейчас детей с аллергией! Если сейчас не заняться этим вопросом, последствия будут очень серьезными. Я горжусь тем, что нам удалось отстоять УОМЗ им Н.В. Верещагина (Учебно-опытный молочный завод в Вологодской области — «Газета.Ru»), история и технологии которого насчитывают более ста лет, и молочную академию при нем. Атаки были практически каждый день, и мы потратили очень много времени и сил на защиту завода и людей , которые там работают. Не буду раскрывать всех деталей, но это была серьезная борьба с высокими чиновниками, которые хотели продать завод американцам... На самом деле, я могу долго перечислять, что было сделано за пять лет. Было непросто.

— Что было самым сложным?

— В какой-то момент у меня произошла серьезная переоценка: мне казалось, что если ты говоришь правильные и важные вещи, тебя обязательно поддержат. Но, к сожалению, это не всегда так. В политике есть люди, которые работают не на благо страны, а исходя из личных или даже внешних интересов. Тогда я не понимала, насколько это мощная сила и что человеческие жизни для них не имеют ценности. Отдельная тема — борьба за помощь детям с орфанными заболеваниями. Сейчас есть президентский фонд, а тогда его не было, и нам приходилось буквально искать лекарства и уколы для детей самостоятельно. В 2010-е годы это могло стоить 165 миллионов рублей — это колоссальные суммы, которые собирались буквально с миру по нитке. Мне, как очень открытому и эмпатичному человеку, было крайне тяжело сталкиваться с равнодушием чиновников, от которых зависело решение этих вопросов. Было очень больно. Также еще остаются проблемы по части взаимоотношений. В этом направлении еще очень много нужно сделать парламентариям. Я помогаю женщинам, у которых отнимают их детей. Когда речь идет о маленьких детях, особенно младенцах, которых забирают у матерей, когда ребенку мама нужна как воздух — на это очень больно смотреть. С этой бедой обязательно нужно работать.

— Вы сказали, что сознательно поставили карьеру на паузу ради семьи. Насколько сложно было принять это решение, фактически уйти на пике?

— Я осознанно оставила свою карьеру на пике и ушла в материнство. Своим детям я нужна гораздо больше, чем кому-либо. Многие родители работают, чтобы обеспечить ребенка, им, к сожалению, просто не хватает времени на воспитание. У меня есть такая возможность – быть с детьми, и я счастлива, что все время была рядом, вкладывала в них правильные ценности, наблюдала за их становлением. Это большое счастье — видеть, что в итоге ты пожинаешь именно то, что посеял. Самое главное для меня — это мои дети и моя семья. Поэтому я не жалею об упущенных ролях и возможностях. И если кто-то, глядя на меня, делает выбор в пользу семьи, мне кажется, это очень правильный выбор.

— Вы как-то признавались, что беременности вам давались нелегко....

— После вторых и четвертых родов у меня были серьезные проблемы со здоровьем. Есть генетическая предрасположенность к сахарному диабету — у меня бабушка тяжело болела и тяжело уходила. У меня был замечательный врач с колоссальным опытом, акушер-гинеколог Елена Николаевна Зарубина. Она мне сказала важную вещь: все, что проявляется во время беременности, может вернуться после сорока лет, поэтому нужно внимательно следить за своим здоровьем. У меня во вторую беременность был гестационный сахарный диабет, но он потом прошел сам собой. Третья беременность, как ни странно, была самой легкой, и самый маленький ребенок у меня родился весом четыре килограмма. А вот после четвертой беременности сохранялся преддиабет, и анализы были не очень хорошие. И это при том, что я человек дисциплинированный в еде, правильно питаюсь.

— То есть вы привыкли следить за питанием?

— Всегда следила. Хотя очень люблю хлеб. Это не значит, что я ем его каждый день на завтрак, обед и ужин. Просто гимнастки его вообще не едят, и срабатывает тот самый «запретный плод». До сих пор хлеб для меня — маленькая слабость. Если есть возможность, я себе немного позволяю.

— После беременностей вам пришлось по-новому выстраивать отношения со своим телом?

— В целом я питаюсь правильно — люблю свежие овощи, фрукты, не ем соусы, майонезы, кетчупы, даже соль использую крайне редко. Мне нравится натуральный вкус продуктов. Я не ем супы, но при этом употребляю много белка и клетчатки. Почему я об этом говорю: существует мнение, что лишний вес — это исключительно про образ жизни. Но это не так. Есть люди, которые едят много и остаются худыми. Это вопрос метаболизма, гормонов, общего состояния здоровья. В моем случае это тоже было связано с гормонами после беременности. Я на себе почувствовала, с какими трудностями сталкиваются люди с лишним весом — не только физическими, но и психологическими. Поэтому их не нужно осуждать, их нужно поддерживать. Чаще всего это все-таки вопрос здоровья.

— В одном из интервью вы сказали, что хотели бы пятого ребенка. Эта идея все еще с вами? Хочется ли, чтобы у ваших четверых мальчиков появилась сестренка?

— Если позволит здоровье, я буду рада и пятому ребенку. И мне не важен пол: приходит душа, и неважно, мальчик это или девочка. Дети возвращают нас в то состояние открытости, когда мы сами были детьми и смотрели на мир широко открытыми глазами. Поэтому для меня странно выбирать заранее пол ребенка. Я благодарна своим четырем сыновьям, что они меня выбрали. Материнство — это непросто. У нас все бывает: мы и ссоримся, и миримся, и смеемся, и плачем. У меня мальчишки с характером, лидеры, и под одной крышей бывает непросто — каждый хочет быть главным. Я не идеализирую ни детей, ни материнство. Я могу уставать, могу ошибаться, могу попросить прощения у своих детей, если понимаю, что была не права. Это нормально. Но для меня это самое главное, что есть в жизни.

— Какие они сегодня, ваши сыновья: чем интересуются, о чем мечтают, чем радуют вас?

— Дети, которые методом проб и ошибок познают этот мир. Я стараюсь им стелить соломку, как говорится, но бывает по-разному. Они учатся в сложной гимназии, занимаются профессиональным спортом, у них много целей. И самое главное — они добрые пацаны, помогают другим, никого не обижают. Я много с ними об этом разговариваю. Мне хочется, чтобы они выросли хорошими людьми, которые будут получать удовольствие от жизни. Я стараюсь поддерживать их на пути, который они сами выбирают. Например, они сами решают, каким спортом заниматься, а я иду рядом, поддерживаю. Когда вижу своих счастливых детей с улыбками, я испытываю внутренний восторг. Никогда раньше в спорте или где-либо еще я не испытывала такой радости, как от их достижений.

— Если говорить про будущее, чего вам сегодня хочется больше — новых ролей, новых вызовов или, может, чего-то совершенно другого? Что делает вас счастливой?