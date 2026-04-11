Болтон заявил, что Иран чувствует слабость Трампа: «Всегда трусит»

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Иран «чувствует слабость» и будет давить на президента Дональда Трампа, пока не добьется от него уступок. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его оценке, Трамп явно хочет найти выход из сложившейся ситуации, и «Иран чувствует его слабость».

«И они будут давить и давить, пока не увидят, как далеко смогут зайти. И особенно перед запланированными на эту субботу очными переговорами в Исламабаде они посмотрят, чего смогут добиться, заставив Трампа пойти на уступки без необходимости торговаться», — заявил Болтон.

По его словам, отказ Трампа пот ранее озвученных угроз может привести к тому, что противники перестанут ему верить. Враги США будут действовать под лозунгом «Трамп всегда трусит», указал эксперт.

Переговоры между Ираном и США пройдут 11 апреля в Исламабаде при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В команду также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

От Ирана ожидается участие главы МИД Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа. Иранская делегация уже прибыла в столицу Пакистана.

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее профессор заявил о «шокирующем поражении» США в Иране.

 
