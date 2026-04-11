В СК рассказали, от чего умерли туристы на Камчатке

Переохлаждение стало причиной гибели туристов в горах Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба СК России в месседжере Max.

В ведомстве уточнили, что участники туристической группы не оценили погодные условия на Авачинском перевале, а также не приняли надлежащие меры по обеспечению безопасности и игнорировали требования безопасности при прохождении маршрута.

»...<>, от переохлаждения наступила смерть двух его участников 22 и 24 лет, а также причинен вред здоровью еще пяти человек», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве добавили, что спасатели обнаружили тела погибших с признаками обморожения, их доставят в камчатский Елизово. Также следствие назначило семь судебно-медицинских экспертиз для установления точных причин смерти погибших, а также степени причиненного вреда пяти пострадавшим.

По факту произошедшего СК возбудил два уголовных дела по статьям: причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

28 марта в поход по территории Налычевского природного парка отправилась группа из девяти человек, позднее они разделились. Двоих туристов из группы, выбравших более короткий маршрут, нашли, они живы. Остальных семерых обнаружили несколько дней спустя, в живых из них остались пять человек.

