Каковы первые признаки болезни Паркинсона? Рассказывают врачи

Болезнь Паркинсона — второе по распространенности нейродегенеративное заболевание после болезни Альцгеймера. По подсчетам экспертов, к 2050 году в мире будет проживать 25,2 млн человек с болезнью Паркинсона, что означает увеличение числа пациентов на 112% с 2021 года. Наиболее часто заболевание дебютирует в возрасте 55–65 лет, однако встречаются случаи и с более ранним началом. Подробнее о том, какие первые симптомы указывают на начало болезни, и новых методах лечения патологии — в материале «Газете.Ru» к Всемирному дню борьбы с болезнью Паркинсона.

Просто тремора не бывает

Многие знают болезнь Паркинсона (БП) по одному симптому — тремор. Причем дрожать могут не только руки, но и ноги, голова и даже челюсть. Однако тремор — не первый симптом патологии. Как рассказал врач-невролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Андрей Чурилов, за 10–15 лет до моторного дебюта (тряски) могут возникать немоторные симптомы. Среди них: гипосмия (снижение обоняния), запоры, нарушения фазы сна с быстрыми движениями глаз (RBD-синдром). Депрессия и хронические запоры в сочетании с гипосмией являются предикторами БП высокого уровня (специфичность возрастает при использовании ОФЭКТ с DAT-scan — однофотонной эмиссионной компьютерной томографии с визуализацией переносчиков дофамина).

Однако редко какой человек обращается к неврологу при появлении немоторных симптомов, поэтому часто болезнь начинают подозревать только при появлении тремора. Как объяснила «Газете.Ru» врач-невролог, доцент кафедры неврологии Пироговского университета Инна Филатова, болезнь Паркинсона связана с патологическим накоплением белка альфа-синуклеина. Этот процесс постепенно повреждает нейроны, распространяется по нервной системе.

«Болезнь характеризуется прогрессирующей гибелью преимущественно дофамин-синтезирующих нейронов компактной части среднего мозга. В последние десятилетия установлено, что при болезни Паркинсона, помимо недостаточности дофамина, имеется также дефицит таких нейромедиаторов, как серотонин, норадреналин, ацетилхолин и орексин. Такой мультимедиаторный характер болезни объясняет моторные симптомы и широкий спектр немоторных проявлений, то есть наличие у пациентов вегетативных, когнитивных, аффективных нарушений, психозов, а также расстройств сна», — рассказала Филатова.

В результате накопления белка в мозге наступает биохимический дисбаланс, и люди все больше теряют контроль над телом. Вначале пациентам с трудом даются задачи, требующие включения мелкой моторики, но болезнь на этом не останавливается. По мере сокращения дофамина симптомы ухудшаются, появляется синдром паркинсонизма.

«Для этого синдрома характерны монотонная тихая речь и малая двигательная активность больного. Лицо гипомимично, взгляд неподвижен, как будто устремлен в одну точку. Мигание редкое, иногда оно отсутствует в течение нескольких минут. Жестикуляция бедная. Туловище несколько наклонено вперед — это так называемая поза просителя. Верхние конечности согнуты в локтевых суставах, прижаты к туловищу. Отмечается наклонность к застыванию в какой-либо — даже неудобной — позе. Больной может лежать в постели с приподнятой над подушкой головой — так называемый симптом воздушной подушки. Активные движения совершаются очень медленно. Затруднено начало двигательного акта, отмечается паркинсоническое топтание на месте. Ходит больной мелкими шажками, при ходьбе отсутствует содружественное движение верхних конечностей: при ходьбе у данных пациентов они неподвижны. Еще существует один своеобразный симптом — пропульсия, то есть больной на ходу начинает двигаться все быстрее и быстрее и не может даже остановиться, в ряде случаев падает», — объяснила Филатова.

Среди других ярких клинических проявлений паркинсонизма — вегетативные расстройства: сальность лица, шелушение кожи, гиперсаливация и нарушение психоэмоционального тонуса. При этом в период засыпания больного все симптомы могут исчезнуть.

Чисто мужская проблема

Мужчины заболевают в 1,5–2 раза чаще женщин. Основным протекторным фактором женского пола считается эстроген, отметил невролог Андрей Чурилов.

«Механизм такой: эстрогены обладают нейропротекторным действием, модулируя синтез и обратный захват дофамина, снижая окислительный стресс и нейровоспаление. Исследования показывают, что более длительный репродуктивный период (поздняя менопауза) ассоциирован с более низким риском развития болезни Паркинсона. Обычно средний возраст начала заболевания в мире составляет 60–65 лет. В России показатели идентичны общемировым, однако у женщин симптомы статистически значимо дебютируют на 2,1–3 года позже, чем у мужчин, что вновь подтверждает гипотезу о защитной роли половых гормонов до наступления менопаузы», — рассказал Чурилов.

Причем, по его словам, есть и гендерные различия в симптоматике и диагностике. Так, у женщин превалируют депрессия, тревога и болевые синдромы. У мужчин — сексуальная дисфункция и нарушения фазы сна с быстрыми движениями глаз.

«Мужчины чаще дебютируют с ригидности и нарушения осанки. Характерно более выраженное снижение когнитивных функций на ранних этапах. Женщины чаще предъявляют жалобы на тремор как первый симптом. Но из-за «мягкого» начала с тремора или депрессивных эпизодов женщинам чаще ошибочно диагностируют иные состояния, что может откладывать назначение леводопы (основное лекарство от БП. — «Газета.Ru»). Однако прогноз у женщин в плане сохранности когнитивных функций часто благоприятнее», — заметил врач.

Вопрос генетики

Хотя чаще всего болезнь Паркинсона развивается спонтанно, важную роль играют генетические факторы: около 15% людей с болезнью Паркинсона имеют семейный анамнез данного заболевания. За последние десятилетия выявлен ряд генов, мутации в которых существенно повышают риск болезни.

«К наиболее изученным относятся SNCA, LRRK2, PINK1 и DJ-1. Ген SNCA кодирует белок α-синуклеин, его мутации или избыточная экспрессия приводят к образованию токсичных белковых агрегатов в нейронах. Мутации в LRRK2 нарушают клеточные сигнальные пути и процессы утилизации поврежденных компонентов. Гены PINK1 и PARK2 отвечают за контроль качества митохондрий: при их дефектах накапливаются поврежденные органеллы, что вызывает энергетический дефицит и гибель клеток. Таким образом, генетические изменения затрагивают фундаментальные механизмы выживания нейронов», — отметила генетик Mygenetics Анастасия Сивакова.

По словам ученой, генная терапия рассматривается как перспективный подход к лечению болезни Паркинсона. В теории она может компенсировать дефект, доставляя в клетки нормальные копии генов или подавляя активность мутантных.

«Уже проводятся эксперименты с вирусными векторами, которые переносят терапевтическую ДНК в мозг. Однако точечная и безопасная замена в нервной ткани остается технологически сложной задачей. Особый интерес вызывает технология CRISPR/Cas9, позволяющая редактировать ДНК. В перспективе она может использоваться для исправления мутаций непосредственно в клетках пациента. Тем не менее, метод пока ограничен экспериментальными исследованиями из-за риска внецелевых изменений и трудностей доставки в мозг», — заключила генетик.

Для раннего выявления болезни изучаются биомаркеры. Среди них — накопление α-синуклеина, изменения состава спинномозговой жидкости, снижение дофаминовой активности, а также немоторные симптомы: ухудшение обоняния, расстройства сна и депрессия. Их сочетание с генетическим анализом может позволить диагностировать болезнь на доклинической стадии и начать терапию раньше.

Лечение есть?

Несмотря на значительные усилия, направленные на разработку болезнь-модифицирующих методов лечения, наиболее эффективным направлением на сегодняшний день остается постоянная заместительная дофаминергическая терапия.

«За последние 20 лет появились новые группы противопаркинсонических препаратов, которые воздействуют на метаболизм дофамина внутри синаптической щели, стимулируют постсинаптические рецепторы, а также усиливают выброс дофамина. Однако ни один из них не смог занять нишу препаратов леводопы, которая до сих пор остается золотым стандартом противопаркинсонической терапии. Все пациенты с болезнью Паркинсона для сохранения функциональной активности рано или поздно переходят на препараты леводопы. Они превращаются в дофамин в мозге, что и снижает симптомы. Пока это самый эффективный и безопасный способ лечения », — заметила невролог Инна Филатова.

Если такая терапия неэффективна, то используются глубокая стимуляция мозга, непрерывная инфузия леводопы в форме интестинального геля (эта методика позволяет доставлять леводопу непосредственно к месту ее всасывания — в начальные отделы тощей кишки), а также инфузия апоморфина.

И хотя болезнь Паркинсона сама по себе не является смертельной, без соответствующего лечения она может значительно ослабить организм и повысить уязвимость пациентов к инфекциям. Поэтому ученые активно ищут новые методы борьбы с ней.

«В России также ведутся исследования по поиску методов лечения, включая диагностику, биомаркеры и разработку новых препаратов. Например, в Российском центре неврологии и нейронаук используют алгоритмы «компьютерного зрения» для анализа мимики и движений глаз. На основе анализа определенных двигательных паттернов компьютер может делать выводы о раннем доклиническом течении болезни. Это актуально для людей с семейным анамнезом. Кроме того, ведется работа над созданием новых препаратов. В 2025 году в Институте фармации и медицинской химии Пироговского университета синтезировали уникальный класс органических соединений для лечения болезни Паркинсона. Эти молекулы показали выраженную активность на всех этапах испытаний — от компьютерного моделирования до исследований на клетках и лабораторных животных. Одно из соединений заметно улучшало состояние животных в модели болезни Паркинсона. В течение ближайших двух-трех лет планируется завершить доклинические испытания, после чего можно ставить вопрос о начале клинических исследований», — объяснил невролог Андрей Чурилов.

Кроме того, по словам врача, российские ученые также обнаружили, что трициклические антидепрессанты, используемые в практике психиатрами, могут также тормозить развитие болезни Паркинсона .

«Трициклические антидепрессанты — имипрамин, амитриптилин и доксепин — сравнительно давно используются для лечения тяжелых депрессий, хронических болей, мигрени и обсессивно-компульсивных расстройств. Эти вещества способны напрямую связываться с мономерным белком α-синуклеином и подавлять его фибриллообразование. Поскольку агрегация α-синуклеина, приводящая к образованию токсичных фибрилл, является ключевым процессом в патогенезе болезни Паркинсона, авторы предположили, что трициклические антидепрессанты могут стать основой для новых терапевтических подходов к лечению этой болезни», — рассказал врач.

Однако на этом исследования не заканчиваются: ученые работают и над технологией выращивания новых клеток мозга, которые потом можно было бы пересадить пациенту вместо неправильно работающих, и над созданием нейроимплантатов, решающих проблему паркинсонизма, и над способами ранней диагностики болезни. Поэтому врачи уверены: в скором будущем недуг будет побежден.