Делегация Ирана на переговорах с США состоит из 71 человека

Tasnim: на переговорах с США Иран представит делегация из 71 человека

Иранскую делегацию на переговорах с США в Исламабаде 11 апреля представит 71 человек. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

В сообщении говорится, что в состав делегации входят не только переговорщики, но и эксперты, сотрудники службы безопасности и журналисты. В число переговорщиков входит замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, а возглавляет делегацию спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф.

До этого Reuters сообщало, что в Исламабаде приземлился правительственный самолет США, на борту которого находились члены делегации для переговоров с Ираном. В материале уточняется, что в Исламабад прибыла группа высокопоставленных американских чиновников.

Американскую переговорную группу возглавляет вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. Также в состав делегации включили специального посланника главы государства Стивена Уиткоффа и зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера.

Ожидается, что американо-иранские переговоры в Исламабаде состоятся 11 апреля в двух форматах — прямом и опосредованном. По данным телеканала CNN, стороны намерены утвердить повестку консультаций через представителей Пакистана, которые выступят в качестве посредников. После этого начнутся прямые переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана.

