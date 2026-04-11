Вице-президент США Вэнс прилетел в Пакистан, где пройдут переговоры с Ираном

Reuters: Вэнс, Уиткофф и Кушнер прибыли в Пакистан на переговоры с Ираном

Вице-президент Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс в составе делегации прибыл в столицу Пакистана, где должны пройти переговоры по урегулированию конфликта с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, также в Исламабад прилетели специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Последний приходится зятем действующему президенту США.

Как ожидается, переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана состоятся 11 апреля в двух форматах — прямом и опосредованном. Телеканал CNN сообщил, что стороны планируют сначала утвердить повестку консультаций через представителей Пакистана, которые выступят в качестве посредников. Далее начнутся переговоры американской и иранской групп.

Делегация Исламской Республики прилетела в Пакистан ночью. Как написало агентство Tasnim, Тегеран на переговорах будет представлять 71 человек. В том числе спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади.

Ранее было названо главное требование США на переговорах с Ираном.