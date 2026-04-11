Назван неочевидный признак болезни Паркинсона, который проявляется только во сне

Врач Филатова: при болезни Паркинсона может наблюдаться симптом воздушной подушки
Классические симптомы болезни Паркинсона известны, – это дрожание рук, замедленность движений, нарушения координации, трудности при ходьбе. Однако есть и более необычные проявления болезни, например, симптом воздушной подушки, когда больной Паркинсоном спит приподнятой над подушкой головой, – объяснила «Газете.Ru» врач-невролог, доцент кафедры неврологии Пироговского университета Инна Филатова.

«Болезнь Паркинсона связана с патологическим накоплением белка альфа-синуклеина. Этот процесс постепенно повреждает нейроны, распространяется по нервной системе. В ней происходит прогрессирующая гибель преимущественно дофамин-синтезирующих нейронов компактной части среднего мозга. В последние десятилетия установлено, что при болезни Паркинсона, помимо недостаточности дофамина, имеется также дефицит таких нейромедиаторов как серотонин, норадреналин, ацетилхолин и орексин. Такой мультимедиаторный характер болезни объясняет аксиальные моторные симптомы и широкий спектр немоторных проявлений, то есть наличие у пациентов вегетативных, когнитивных, аффективных нарушений, психозов, а также расстройств сна», — сообщила Филатова.

В результате накопления белка в мозге наступает биохимический дисбаланс и люди все больше теряют контроль над телом. Вначале пациентам с трудом даются задачи, требующие включения мелкой моторики, но болезнь на этом не останавливается. По мере сокращения дофамина симптомы ухудшаются, появляется синдром паркинсонизма.

«Для этого синдрома характерны монотонная тихая речь и малая двигательная активность больного. Лицо гипомимично, взгляд неподвижен, как будто устремлен в одну точку. Мигание редкое, иногда оно отсутствует в течение нескольких минут. Жестикуляция бедная. Туловище несколько наклонено вперед — это так называемая поза просителя. Поза просителя характеризуется согнутыми в локтевых суставах руками, которые прижаты к туловищу. Отмечается наклонность к застыванию в какой-либо, даже неудобной позе. Кроме того, больной может лежать в постели с приподнятой над подушкой головой — это так называемый симптом воздушной подушки», – отметила Филатова в беседе с «Газетой.Ru».

