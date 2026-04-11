Российский комментатор назвал катастрофой уровень РПЛ

Комментатор Андронов: если РПЛ вернуть на европейскую арену, будет катастрофа

Спортивный комментатор Алексей Андронов заявил о низком уровне российского футбола, перелает «Спорт день за днем».

«Если наш футбол сегодня вернуть на европейскую арену, будут одни слезы. Они и так-то были все последние годы, не могли пройти группу в Лиге чемпионов. Сейчас будет вообще катастрофа», — сказал Андронов.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

